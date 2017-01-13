Вечер 13 января — традиционное время колядок. Однако в поселке Вирков Кличевского района по домам не водят козу и не рассыпают жито. Исторически старый Новый год здесь встречают совсем с другими персонажами, причем обряд колядования состоит из двух частей: в первом принимают участие исключительно дети, второй же отдан на откуп взрослым вирковчанам.





Добраться до поселка, окруженного заснеженными лесами, совсем непросто. Вирков находится на отшибе, и уклад жизни здесь существенно отличается от того, которым могут похвастаться современные коттеджные застройки. Дома двух сотен вирковчан разбросаны по нескольким улицам, и заблудиться в этом населенном пункте можно без труда. Центр цивилизации — сельский магазин, в торговом зале которого красуется елка, а на витринах можно найти все, что душе угодно — от колбас до пластинок фумигатора.

— Не, мы сюды рэдка ходзім, — откровенничает одна из местных пенсионерок. — Грошай няма!

Женщина жалуется на небольшую пенсию, сына-алкоголика, который недавно получил извещение об уплате налога на тунеядство, и с ностальгией вспоминает прежние времена, когда труд сельского жителя был не только почетным, но и прибыльным. Тем временем в местном детском садике, который посещает всего 8 малышей, собирается вирковская детвора. Девочки переодеваются в народные костюмы, накидывают на головы цветастые платки и готовятся к обряду «Куры». Их задача — засветло пройтись по домам местных жителей и собрать колядные угощения.

— Обряд мы восстановили в 2012 году, — рассказывает директор Вирковского дома культуры Жанна Васькова. — Расспрашивали старожилов, которые помнили, как колядовали в детстве, записали колядные песни, подобрали одежду.











На одной из девушек — вышитый гладью фартук из бабушкиного сундука. В руках у мехоноши, в роли которого улыбчивый подросток Миша, красуется посох с рождественской звездой. Последние приготовления завершены, и детвора, которую в поселке на святки именуют курами, готова к колядам. В дома детям заходить запрещено, поэтому местных жителей они поздравляют на улице.

— Ой, куры, куры, не пейце рана! Святы вечар! Не пейце рана, не будзіце пана! — хором выводят девчушки и вопрошают:

— А ці будуць нам прысмакі?













В первом же доме куры получают в подарок увесистый пакет со сладостями. К концу колядок, по словам Жанны Васьковой, у них, как правило, набирается 4−5 мешков вкусностей, которые дети потом делят между собой. Колядки для них — одно из немногих сельских развлечений.













Под заливистый лай Тимки, который увязался за толпой ряженых, дети стучат в следующую хату. Взрослые же возвращаются в садик, где уже собираются участники обряда «Цыгане». Он насчитывает несколько веков и, по преданию, действительно связан с цыганской парой. Легенда гласит, что цыгане забрели в Вирков на колядки и пошла по домам. Вскоре к ним присоединились молодая и молодой, пан и пани с мехоношей. В сумку последнего и складывались нехитрые угощения. С тех пор в поселке, собираясь на коляды, местные жители говорят:

— У цыганы пойдзем!





В арсенале ряженых — посох с колокольчиком для отпугивания нечистой силы, свисток и бубен. А также целый репертуар колядных припевок, которыми они развлекают односельчан.





— Все знают, что в этот вечер мы ходим по домам, поэтому готовятся, — рассказывает Жанна Васькова, которая перевоплощается в цыганку. В этот вечер ей предстоит гадать по руке и на соломке, придумывая для соседей оригинальные поздравления. Благо, все друг у друга на виду, поэтому пророчества получаются щедрыми и актуальными. Лишь в одном доме выходит промашка. Дверь открывает мужчина в возрасте, который с порога признается, что «жена уехала в город-герой», и нынче он — холостяк. Конечно же, дружная компания желает ему скорейшего возвращения хозяйки.

— Вот уж не надо! — отшучивается хозяин. — Когда ее нет — это самый лучший подарок!

Видно, что к приходу гостей он совсем не готов. Родившись в Виркове, мужчина почти всю жизнь прожил в Минске, а после выхода на пенсию перебрался с супругой на малую родину. Здесь чета обосновалась около года назад.





— Я совсем забыл, что у нас вот так колядуют, — сам себе удивляется мужчина, который представляется Александром, Мишиным сыном. — Ну, теперь буду знать и готовиться! Подарков ведь у меня особых нет.

С этими словами он извлекает из холодильника патронташ сосисок и торжественно вручает ряженым.

— Вот вам городская колбаса!

В соседнем доме бабушка так рада гостям, что расцеловывает всех, включая журналистов. Она щедро «золотит ручку» цыганке и сокрушается, что ее покойного супруга сейчас нет рядом. Без него и праздник не в радость.





В доме у Галины Васильевны к приходу гостей уже накрыт стол, за который усаживаются колядующие. Отведать домашних разносолов после прогулки на свежем воздухе — одно удовольствие. Почетное место отводится молодой в свадебном платье, над которой ряженые то и дело подтрунивают. И немудрено, ведь за несколько лет колядования это уже третья вирковчанка, которая пробует себя в подобном амплуа.

— А с остальными что не так?

— Да нормально все, — отшучиваются участницы обряда. — Вот покалядуют, а потом в декрет уходят!





Примечательно, что мужчины в колядках не участвуют, а роли цыгана, молодого и пана исполняют женщины. Так уж исторически сложилось.

— Хороший мужчина валяется не на дороге, а на диване, — смеются ряженые и затягивают несколько голосов колядки. — Добры вечар! Ходзім грамадой, усіх вітаем з калядой!

Впереди у них — еще несколько хат, где в канун старого Нового года с нетерпением ждут гостей и верят в то, что пожелания на святки, сказанные от чистого сердца, непременно сбудутся.



