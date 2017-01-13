Кто-то считает, что одежду для собак покупают люди, которым некуда девать деньги. На самом деле эти аксессуары нужны в первую очередь для самих животных: представители короткошерстных пород мерзнут в холодную погоду, а мытье и сушка четвероногих друзей с длинной шерстью после каждого выгула в дождь — то еще «удовольствие». Мы изучили ассортимент витебских зоомагазинов и диапазон цен на одежду для собак. В качестве примера взяли той-пуделя и предложили продавцам подобрать собаке самый теплый вариант на зиму.





«Хамелеон»

Для больших собак в этой сети магазинов можно найти комбинезон-дождевик за 19,5 рубля. Для малых пород вариантов больше: от дождевика с небольшой подкладкой за 16,5 рубля до максимально утепленного комбинезона с капюшоном за 47 рублей. «Золотую середину» можно купить за 27 рублей.

Той-пуделю предложили теплые варианты за почти 20 рублей и более легкие — за 14.

Если делать покупку с 10.00 до 13.00, будет 5% скидка.

Адрес и телефоны: пр. Черняховского, 1, ком. 49; пр. Московский, 30 и 76; пр. Фрунзе, 45; ул. Гагарина, 21а; ул. Смоленская, 3, корп. 1; ул. Богатырева, 20а; ул. Медицинская, 3; ул. Чкалова, 47, корп. 1; пр. Победы, 55, корп. 4.

Время работы — в группе . Единая справочная служба зоомагазинов: +375 (33) 373−20−60.

«Кот и пес»

Маленьким собакам здесь подберут теплый комбинезон по цене до 30 рублей. Нашему той-пуделю нашли вариант за 28. Дождевик для крупной породы самого большого размера стоит 31 рубль.

В течение ближайших двух недель действует 10% скидка.

Адрес и телефоны: ул. Димитрова, 29 (+375 (212) 66-26-76); ул. Ленинградская, 160/1 (+375 (212) 35-79-77); ул. П. Бровки, возле дома 3, корп. 2 (+375 (212) 28−78−032); пр. Фрунзе, 34, кв. 18 (+375 (212) 55-82-36); ул. Чкалова, 56 (+375 (212) 25-54-23); ул. Чкалова, 25 (+375 (212) 51-14-48); ул. Чкалова, возле дома 25, корп. 6 (+375 (212) 51-14-48); ул. Кирова, 2/9, кв. 16 (+375 (212) 66-27-00); ТРЦ «Мега Центр», пав. 148 (+375 (212) 65-03-00); ТЦ «Эвиком», пав. 16/5А (+375 (212) 51-93-33); ТЦ «Беларусь», пав. 7 (+375 (212) 53-26-66); ТЦ «Корона», пав. 23 (+375 (212) 51-09-99); ул. Гончарная, 11, ТЦ «Корона» (+375 (212) 64-09-63); Смоленский рынок, пав. 26 и 32 (+375 (212) 27-75-85); Полоцкий рынок, место 439.

«Людвик»

Собакам малых пород можно найти легкие или утепленные дождевики стоимостью до 25 рублей, комбинезоны — в среднем по 29−30 рублей, жилеты — за 20 рублей. Владельцам крупных собак покупка обойдется дороже — приблизительно в 32−34 рубля. Таким животным предлагают как легкие комбинезоны, которые защитят от грязи и помогут не вымокнуть в дождь, так и утепленные варианты.

Самый теплый и закрытый вариант для той-пуделя обойдется в 34−35 рублей.

Адрес и телефоны: ТЦ «Беларусь», павильон 406, 3 этаж, +375 (212) 36-68-77 и +375 (33) 676−06−23. Время работы: с 11.00 до 18.30, выходной — понедельник.





«Зоотовары»

Здесь в ассортименте — различные свитеры приятных ярких расцветок на собак мелких пород. Размер универсален. Стоимость — от 10 до 21 рубля. Можно приобрести и выгодную комбинацию из костюмчика на лето и дополняющей его шубки на холодный период. За все вместе — 19 рублей.

Адрес: ТЦ «Беларусь», павильон 36.

Спецодежда «А-ВитПрофи»

Здесь предлагают комбинезоны для кокер-спаниеля, китайской хохлатой собаки, той-терьера. Такие варианты стоимостью в 10−11 рублей помогут питомцу не вымочить и не загрязнить шерсть на прогулке во дворе или во время поездки на природу. Посмотреть товар можно на сайте .

Адрес и телефоны: пр. Московский, 55 л/3, +375 (212) 48-70-00, +375 (212) 48-79-87, +375 (29) 217−66−25.

«Догперсона»

В ателье пояснили, что в магазине легко найти одежду для йоркширских терьеров и той-терьеров, а вот, например, для французских бульдогов, мопсов, выставочных спаниелей, догов, лабрадоров — уже проблема. Подобные нестандартные ситуации решают с помощью индивидуального пошива.

Одежду для собак здесь шьют различных фасона, расцветки и размера. В ассортименте — осенние и зимние комбинезоны, попоны, жилетки, платья, куртки, домашняя одежда. Есть одежда и для кошек.

Стоимость (в зависимости от размера собаки) дождевика — от 19 до 32 рублей (с подкладкой — от 27 до 42 рублей), комбинезона из флиса — 20−27 рублей. Попона, байка или куртка на подкладке обойдется в сумму от 20 до 27 рублей. Подробнее цены здесь .

Контакты: +375 (29) 516−08−42 и +375 (29) 639−59−25, сайт — по ссылке .



