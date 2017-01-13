Январь, похоже, решил нас порадовать настоящей зимней погодой, а морозы задержались дольше, чем на неделю. Впрочем, это не повод унывать: уверенный «минус» в воздухе — лучшая профилактика вирусных инфекций, а еще отличный повод провести семейные выходные с пользой и весельем. Ну, а куда лучше всего податься — читайте в нашем небольшом обзоре.





Парк культуры и отдыха

Большое озеро в парке культуры и отдыха традиционно становится центром забав сотен брестчан, которые решили активно провести вечера будней и выходные дни. Можно приходить со своими коньками и санками, а можно взять их напрокат рядом с озером. В будни прокат работает с 16.00 до 20.00, а в выходные и праздники открывается в полдень. Коньки, лыжи, финские сани — все это можно найти здесь по весьма демократичным ценам (стартуют от 2,5 рублей). По отзывам брестчан, места на озере хватает всем — нет той толчеи, которая случается в Ледовом дворце. Правда, если планируете воспользоваться снаряжением парка, не забудьте с деньгами прихватить документ, удостоверяющий личность, — он остается в залоге на все время проката. Рядом с озером есть кафе, где подают чай и очень неплохие пиццы.

Земляные насыпи моста через Мухавец

Мы не будем много говорить о безопасности подобного вида отдыха. Все и так знают, что отпускать детей кататься так близко от дороги крайне опасно. Но в центре города идеальная горка для катания на санках-ледянках находится именно здесь — на склонах, сформированных при строительстве моста. Минусы места очевидны — близость нагруженной дороги и выхлопные газы. Но есть и несомненный плюс — насыпь длинная, а высоту склонов можно подобрать по собственному желанию — от «детской» до «адреналиновой».

Гребной канал

Снежные пушки, которые несколько лет назад были закуплены для гребного канала , в прошлые годы работали не так интенсивно — слишком теплые были зимы. В этом году пушку запустили две недели назад. Созданный ею снег позволит сделать вдоль канала отличную накатанную трассу для лыжников. Правда, бесплатно прокатиться по ней не получится даже со своим снаряжением — час аренды трассы стоит один рубль. Прокат лыж — 3−4 рубля.

Парк воинов-интернационалистов

Жители «Востока» любовно называют его лесом. И это совсем не преувеличение — высоченные сосны и березовая роща сделали парк воинов-интернационалистов отличной зеленой зоной в большом спальном районе города. Дорожки парка могут стать отличной трассой для езды на лыжах, а в сосновом бору можно найти вполне безопасные горки. Проката нет, придется приходить со своим снаряжением. Зато совершенно бесплатно.

Ледовый дворец

В первую очередь ледовый дворец служит для тренировок спортсменов — фигуристов и хоккеистов. Поэтому лед для свободного катания выделяют только когда нет тренировок. В некоторые дни по будням сеансов катания нет вообще, в выходные на некоторых сеансах не работает прокат. Так что иметь свою пару коньков не помешает. Однако за лед придется заплатить в любом случае: 3 рубля для взрослого и 2,5 — для детей до 14 лет. Длительность катания — 45 минут. Если брать коньки напрокат, то это будет стоить от 1,8 до 2,8 рублей.