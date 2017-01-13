«Он был для меня, как друг, всегда встречал», — рассказывал 13 января в суде Сергей Гулевич, хозяин пса по кличке Малыш. Больше года назад его собаку застрелили из пневматики . Обвиняемый в жестоком убийстве Малыша, Сергей Жуковин, молча слушал показания потерпевшего. Мужчину обвиняют в расстреле Малыша и еще одного пса — Жорика.





Кажется, что 34-летний обвиняемый и сам не ожидал, что стрельба из пневматики по дворнягам обернется для него не штрафом и «ата-та» от участкового, а допросами, очными ставками, обысками, уголовным делом, безуспешными попытками примириться с потерпевшими, судом и изъятием автомобиля — основного источника заработка для предпринимателя-эвакуаторщика. «Забрали машину, и я три месяца сейчас без работы, плачу налоги, не работаю», — пожаловался суду мужчина.

Сергей Жуковин проживает в деревне Почапово Пинского района. Работает индивидуальным предпринимателем — оказывает услуги по эвакуации автомобилей. Женат, воспитывает двух несовершеннолетних детей. Ранее дважды привлекался к уголовной ответственности. Первый раз во время службы в армии за неуставные отношения. Второй — за хулиганство.

На этот раз Жуковин предстал перед судом по обвинению в убийстве двух домашних собак. По версии следствия, 31 октября 2015 года в деревне Почапово он выстрелил из пневматической винтовки в пса по кличке Малыш. Почти год спустя, 13 октября 2016-го, в этом же населенном пункте он расстрелял еще одного питомца односельчан — дворнягу Жорика.

Вначале мужчина не признавал свою вину в совершенных преступлениях. Для того, чтобы обеспечить себе алиби и избежать ответственности, он подговорил двух знакомых дать ложные показания. В убийстве собак же сознался только после того, как следователи собрали достаточно доказательств его вины и провели очные ставки с потерпевшими — хозяевами убитых псов.



Застреленный Жорик. Фото: Виктор Минич

«Я подъехал, вышел из машины, выстрелил в область груди»

Во время допросов Сергей Жуковин рассказывал, что 13 октября 2016 года он в своем дворе дважды выстрелил из пневматической винтовки в «собаку черно-коричневого окраса» — Жорика:

— Стрелял просто так. Прицельно, в область левой лопатки, туда, где сердце. Считаю, что попал. Собака убежала. Я ее хотел добить, потому сел в свой автомобиль Nissan Navara и поехал искать. Собаку увидел на улице, где дорога к кладбищу. Там произвел третий выстрел. Также под лопатку слева. И точно попал. Собака побежала по улице Ленина на улицу Советскую. Там легла у дома № 8 (возле дома своих хозяев — TUT.BY). Я ее выжидал на перекрестке, но она не бежала. Я подъехал к ней, вышел из машины, выстрелил в область груди. Он взвизгнул и убежал во двор.



Обвиняемый Сергей Жуковин

Жорик забежал в хозяйский двор и рухнул на траву. Семья Миничей отвезла пса к ветеринарам, но спасти его не удалось. В теле собаки обнаружили четыре пульки.

Сергей Жуковин также рассказал, что в октябре 2015 года из того же самого ружья он застрелил «пса черно-белого окраса» — Малыша, который в тот день пробежал мимо двора обвиняемого.

— Я выстрелил собаке под лопатку, точнее, в область сердца, так как хотел прогнать. Я сразу стрелял. Решил просто проверить, как стреляет приобретенное ружье, — рассказал на допросе Сергей Жуковин.

При этом два факта стрельбы по собакам оказались не единственными. Следователю он сообщил, что летом 2016 года он стрелял из того же ружья по бродячим собакам. Попадал пульки в цель или нет неизвестно — животные убегали.

— Никто на меня из-за этого не жаловался. Значит, они жили и не пострадали, или у них нет хозяев, — отметил мужчина.



Рентгеновский снимок застреленного Жорика. На нем видны четыре пульки от пневматической винтовки. Фото: Виктор Минич

В совершенных преступлениях он чистосердечно раскаялся и полностью признал свою вину: в дворняг стрелял «исключительно из хулиганских побуждений», а жертвы самовольного отстрела не представляли опасности его имуществу или его близким.

«Он всем был друг»

Обвиняемый называет Малыша и Жорика просто «псами черно-белого и черно-коричневого окраса». Для Сергея Жуковина они были дворнягами, а для хозяев — верными друзьями, членами семьи. Жорик у Миничей жил больше 10-ти лет, брали щенком — спасали от первого хозяина-алкоголика.

— Жорик жил в своей будке. Он вреда людям не приносил. На людей не кидался. Он всем был друг. То детей встретит из школы и проведет домой, то кого-то на работу отведет. Меня вот провожал, — рассказал суду Виктор Минич о своем погибшем питомце.



Фото: Виктор Минич

Хозяева Малыша, семья Гулевичей, больше года добивались того, чтобы виновный в убийстве их питомца предстал перед судом. Во время заседания они вначале даже не могли оценить моральный вред, который им причинила гибель собаки.

— Эти деньги мне поперек горла станут, — говорил прокурору Сергей Гулевич.

Позже Гулевичи все-таки решили предъявить обвиняемому иск на 10 тысяч рублей. Всю сумму они намерены перечислить одной из организаций по защите животных.

Второй потерпевший, хозяин Жорика Виктор Минич, от взыскания компенсации морального вреда отказался.

До года лишения свободы

Виновен или нет Сергей Жуковин в жестоком обращении с животными, повлекшем гибель двух собак, решит суд. Если его вина будет доказана, мужчине грозит арест, до одного года ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.

Следующее заседание назначено на 16 января.