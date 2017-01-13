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Таможенники нашли около шести тысяч евро в посылке для брестчанина
14.01.2017 12:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 янв — Sputnik. Около шести тысяч евро обнаружили сотрудники таможни "Минск-2" при оформлении международного почтового отправления, следовавшего из Италии в адрес жителя Брестской области, сообщили Sputnik в субботу в ГТК.
© Фото: ГТК Беларуси
Информации о товаре в сопроводительных документах не было, поэтому таможенники обратились за разъяснениями к получателю посылки, который, в свою очередь сообщил, что в отправлении должна быть детская одежда.
Однако в ходе проведенного досмотра выяснилось, что под подкладку перемещаемой в посылке куртки были зашиты обернутые в фольгу 5850 евро.
По данному факту таможней "Минск-2" начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 Административного кодекса Беларуси.
Сокрытая валюта изъята, ее судьбу решит суд.
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По документам в посылке должна была быть детская одежда, но под подкладкой куртки сотрудники таможни обнаружили подозрительный сверток из фольги.
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