МИНСК, 14 янв — Sputnik. В Генеральную прокуратуру Беларуси поступил запрос от азербайджанской стороны на экстрадицию российско-израильского блогера Александра Лапшина, сообщили Sputnik в ведомстве.

Российско-израильский блогер был задержан 15 декабря в номере отеля в Минске по запросу Азербайджана, где он объявлен в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и Миграционного кодекса.

"Генеральная прокуратура Беларуси рассматривает запрос азербайджанской стороны о выдаче Лапшина", — сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Петр Киселев.

От других комментариев по поводу данного лица Киселев отказался, сославшись на то, что ряд документов относится к разряду секретных и не подлежать разглашению.

Между тем, палата адвокатов палаты адвокатов Республики Армения обратилась к белорусским и российским коллегам с просьбой оказать содействие по предоставлению правовой помощи гражданину Российской Федерации Александру Лапшину.

"Учитывая профессиональное мнение армянских адвокатов, палата адвокатов Республики Армения считает, что выдача Александра Лапшина на основании запроса генеральной прокуратуры Республики Азербайджана недопустима, поскольку подобные действия противоречат требованиям международных и национальных правовых актов", — говорится в обращении главы палаты армянских адвокатов Ары Зограбяна.

Ранее МИД Израиля обращался к Беларуси с похожей просьбой — не экстрадировать Лапшина в Азербайджан.

В четверг с Лапшиным, который имеет два гражданства, встретилась замглавы миссии Израиля в Беларуси Юлия Рачински-Спиваков, сообщил Tut.by . Однако, что организовать эту встречу, посольству потребовался почти месяц: Лапшин въехал в Беларусь по российскому паспорту, потому белорусские правоохранители рассматривали его как гражданина России.

Израильские власти рассчитывают, что благодаря хорошим отношениям между Израилем и Азербайджаном, до экстрадиции дело не дойдет.

"Учитывая хорошие отношения, возникшую проблему удастся решить, и Лапшина освободят. Насколько понимаю, блогер готов положительно обдумать возможность принести извинения азербайджанской стороне взамен на гарантии освобождения и отмены требования об экстрадиции", — цитирует израильский девятый канал слова депутата Кнессета Ксении Светловой, которая занимается проблемой Лапшина.