|
На таможне в посылке из Италии нашли почти 6 тысяч евро, зашитых в детскую куртку
14.01.2017 14:30 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники таможни «Минск-2», оформляя международное почтовое отправление из Италии, которое предназначалось адресату из Брестской области, нашли в посылке валюту.
— В отправлении пересылалась детская одежда. Однако оказалось, что под подкладку куртки зашиты обернутые в фольгу 5850 евро, — рассказали в ГТК.
Валюта изъята, ее судьбу решит суд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валюта изъята, ее судьбу решит суд.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии