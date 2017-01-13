Сотрудники таможни «Минск-2», оформляя международное почтовое отправление из Италии, которое предназначалось адресату из Брестской области, нашли в посылке валюту.

— В отправлении пересылалась детская одежда. Однако оказалось, что под подкладку куртки зашиты обернутые в фольгу 5850 евро, — рассказали в ГТК.

Валюта изъята, ее судьбу решит суд.

Государственный таможенный комитет напоминает, что пересылка физическими лицами иностранной валюты в Беларусь допускается только в письмах с объявленной ценностью в сумме, не превышающей в эквиваленте 200 долларов США.