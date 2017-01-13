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Минобразования пояснило, кого и как будут брать в школу с 5 лет

14.01.2017 15:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Минобразования пояснило, кого и как будут брать в школу с 5 лет. Никто не будет заставлять малышей идти в школу в 5 лет: новой редакцией Кодекса об образовании предусмотрена иная процедура их оформления в этом возрасте — и не более того.

Ничего приницпиально нового не ожидается: школьники и сегодня могут идти в первый класс с 5 лет — но только те, кому 6 лет исполняется до 30 сентября.

— Прием в школу ребенка, которому исполняется 6 лет чуть позже, например, 1 октября, сегодня не предусмотрен Кодексом, — поясняют в ведомстве. — Чтобы решить вопрос о зачислении в школу ребенка, психологически и физически готового к школе, но не достигшего возраста 6 лет, родителям нужно обращаться в Министерство образования.

В новой редакции Кодекса предусмотрена возможность приема в первый класс таких детей по решению учредителя учреждения образования.

— Это означает, что родители смогут получить такое разрешение по месту проживания без лишней волокиты и заявлений в вышестоящие инстанции.

 
 
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Никто не будет заставлять малышей идти в школу в 5 лет: новой редакцией Кодекса предусмотрена иная процедура их оформления - и не более того.

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