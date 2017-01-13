МИНСК, 14 янв — Sputnik. Очереди в большинстве пунктов пропуска на белорусско-литовской границе в течение субботы увеличиваются, свидетельствуют данные на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

Исключение составляет пункт пропуска "Котловка", здесь количество большегрузов у шлагбаума с 10:00 до 16:00 снизилось в два раза, с 40 до 20 машин.

Вероятно, водители услышали предупреждения Государственного пограничного комитета Беларуси, который накануне говорил о возможных очередях в "Котловке". Как отметили в ГПК, 14-15 января по информации литовской стороны в пункте пропуска оформление грузовых автомобилей будет осуществляться в ручном режиме из-за плановых технических работ.

Водителей просили выбирать другие маршруты следования.

В итоге в ближайшем к "Котловке" пункте пропуска "Каменный лог" очередь из грузовых автомобилей к 16:00 выросла до 90 машин.

26 большегрузов ожидают своей очереди в "Привалке", 20 — в ПП "Бенякони".