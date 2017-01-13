﻿ "Температура в вольере из-за этого не поднимется". В столичном приюте для животных ставят окна. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Температура в вольере из-за этого не поднимется". В столичном приюте для животных ставят окна

14.01.2017 16:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Недавно в социальных сетях начали обсуждать, что что в вольерах для собак на Гурского, 42 в мороз животным холодно из-за отсутствия окон. Спустя несколько дней нашелся спонсор для решения этого вопроса. Материалы для установки уже привезли в приют и скоро окна появятся в проемах вольера. Мы пообщались с директором «Фауны города» и узнали, как спасали животных от холода раньше и какие условия необходимы собакам.


Вольеры на Гурского представляют собой клетки с будками и подстилками для собак на бетонном полу. В стене вольера под крышей есть пустое пространство для проветривания. Чтобы в холод не было сквозняка, эти проемы закрывали целлофаном.

Недавно некоторые пользователи социальных сетей начали обсуждать, что в таких условиях собакам холодно в мороз. Уже через несколько дней помощь в покупке окон оказали спонсоры из частного приюта «Суперкот». Сегодня для проемов от стены до крыши уже привезли рулоны карбоната, которые еще нужно порезать и установить.


«Установка это очень длительный процесс», — сказала нам директор приюта «Фауна города» Тамара Цариковская. Поэтому в социальных сетях волонтеры просят забрать на передержку животных, хотя бы на время ремонта. Так как шум и пыль — стресс для собак.

Цариковская также пояснила, почему все предыдущие годы проемы закрывались обычным целлофаном.

«На зиму мы закрываем, чтобы не было сквозняка, а не для того, чтобы там поднялась температура. Там она не поднимется из-за этого», — поясняет директор.

По ее словам, главное, чтобы в холод в вольерах не было сквозняка.

«Когда у животного есть будка, есть подстилка, есть еда и нет сквозняка — оно выдерживает любой мороз», — рассказывает про необходимые условия директор.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Окна начали устанавливать после информации в соцсетях о том, что собакам холодно в существующих условиях.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Минобразования объяснило свое решение о приеме в 1-й класс пятилеток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика