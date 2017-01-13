Недавно в социальных сетях начали обсуждать, что что в вольерах для собак на Гурского, 42 в мороз животным холодно из-за отсутствия окон. Спустя несколько дней нашелся спонсор для решения этого вопроса. Материалы для установки уже привезли в приют и скоро окна появятся в проемах вольера. Мы пообщались с директором «Фауны города» и узнали, как спасали животных от холода раньше и какие условия необходимы собакам.





Вольеры на Гурского представляют собой клетки с будками и подстилками для собак на бетонном полу. В стене вольера под крышей есть пустое пространство для проветривания. Чтобы в холод не было сквозняка, эти проемы закрывали целлофаном.

Недавно некоторые пользователи социальных сетей начали обсуждать, что в таких условиях собакам холодно в мороз. Уже через несколько дней помощь в покупке окон оказали спонсоры из частного приюта «Суперкот». Сегодня для проемов от стены до крыши уже привезли рулоны карбоната, которые еще нужно порезать и установить.





«Установка это очень длительный процесс», — сказала нам директор приюта «Фауна города» Тамара Цариковская. Поэтому в социальных сетях волонтеры просят забрать на передержку животных, хотя бы на время ремонта. Так как шум и пыль — стресс для собак.

Цариковская также пояснила, почему все предыдущие годы проемы закрывались обычным целлофаном.

«На зиму мы закрываем, чтобы не было сквозняка, а не для того, чтобы там поднялась температура. Там она не поднимется из-за этого», — поясняет директор.

По ее словам, главное, чтобы в холод в вольерах не было сквозняка.

«Когда у животного есть будка, есть подстилка, есть еда и нет сквозняка — оно выдерживает любой мороз», — рассказывает про необходимые условия директор.