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"Температура в вольере из-за этого не поднимется". В столичном приюте для животных ставят окна
14.01.2017 16:48 — Новости Общества | Tut.by
Недавно в социальных сетях начали обсуждать, что что в вольерах для собак на Гурского, 42 в мороз животным холодно из-за отсутствия окон. Спустя несколько дней нашелся спонсор для решения этого вопроса. Материалы для установки уже привезли в приют и скоро окна появятся в проемах вольера. Мы пообщались с директором «Фауны города» и узнали, как спасали животных от холода раньше и какие условия необходимы собакам.
Вольеры на Гурского представляют собой клетки с будками и подстилками для собак на бетонном полу. В стене вольера под крышей есть пустое пространство для проветривания. Чтобы в холод не было сквозняка, эти проемы закрывали целлофаном.
Недавно некоторые пользователи социальных сетей начали обсуждать, что в таких условиях собакам холодно в мороз. Уже через несколько дней помощь в покупке окон оказали спонсоры из частного приюта «Суперкот». Сегодня для проемов от стены до крыши уже привезли рулоны карбоната, которые еще нужно порезать и установить.
«Установка это очень длительный процесс», — сказала нам директор приюта «Фауна города» Тамара Цариковская. Поэтому в социальных сетях волонтеры просят забрать на передержку животных, хотя бы на время ремонта. Так как шум и пыль — стресс для собак.
Цариковская также пояснила, почему все предыдущие годы проемы закрывались обычным целлофаном.
«На зиму мы закрываем, чтобы не было сквозняка, а не для того, чтобы там поднялась температура. Там она не поднимется из-за этого», — поясняет директор.
По ее словам, главное, чтобы в холод в вольерах не было сквозняка.
«Когда у животного есть будка, есть подстилка, есть еда и нет сквозняка — оно выдерживает любой мороз», — рассказывает про необходимые условия директор.
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Окна начали устанавливать после информации в соцсетях о том, что собакам холодно в существующих условиях.
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