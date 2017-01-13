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Как в Витебске отпраздновали День снега
14.01.2017 17:19 — Новости Общества | Tut.by
На площади Победы в Витебске 14 января прошел праздник, посвященный Всемирному дню снега. Погода благоприятствовала: с самого утра в городе намело целые сугробы.
Соревновательная часть программы включала дартс, перетягивание каната, армрестлинг, гиревой спорт, мини-футбол на снегу, зимнюю спортландию. Впервые в этом году на «снежном» празднике прошли состязания среди старшеклассников по хоккею на льду с мячом — по упрощенным правилам.
И, конечно же, любой желающий мог отведать вкусной каши из полевой кухни.
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Погода благоприятствовала: с самого утра в городе намело целые сугробы.
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