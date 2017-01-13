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Как в Витебске отпраздновали День снега

14.01.2017 17:19 — Новости Общества | Tut.by  
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На площади Победы в Витебске 14 января прошел праздник, посвященный Всемирному дню снега. Погода благоприятствовала: с самого утра в городе намело целые сугробы.


Соревновательная часть программы включала дартс, перетягивание каната, армрестлинг, гиревой спорт, мини-футбол на снегу, зимнюю спортландию. Впервые в этом году на «снежном» празднике прошли состязания среди старшеклассников по хоккею на льду с мячом — по упрощенным правилам.

И, конечно же, любой желающий мог отведать вкусной каши из полевой кухни.








 
Теги: Витебск
 
 
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Погода благоприятствовала: с самого утра в городе намело целые сугробы.

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