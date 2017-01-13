В субботу, 14 января, в Минске продолжает идти снег. Им засыпало не только город, но также Instagram минчан.

Фото опубликовано Минск, Беларусь (@tipminsk) Янв 14 2017 в 1:51 PST

Фото опубликовано Ann (@annromania) Янв 14 2017 в 5:58 PST

Фото опубликовано @antronset Янв 14 2017 в 5:18 PST

Фото опубликовано Annie (@whalesintheattic) Янв 14 2017 в 6:10 PST

Фото опубликовано Alex Jodko (@casimirus) Янв 14 2017 в 5:32 PST

Фото опубликовано Çağatay Kaplan (@ckaplan34) Янв 14 2017 в 4:19 PST

Фото опубликовано Галина Шишкова (@galinashishkova1) Янв 14 2017 в 5:56 PST

Завтра по прогнозам синоптиков, в Минске ожидается кратковременный снег, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный 5−10 м/с. Температура ночью -3, -5°С, днем около -3°С.