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Минск засыпало снегом

14.01.2017 17:06 — Новости Общества | Tut.by  
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В субботу, 14 января, в Минске продолжает идти снег. Им засыпало не только город, но также Instagram минчан.

 

Фото опубликовано Минск, Беларусь (@tipminsk) Янв 14 2017 в 1:51 PST

 

Фото опубликовано @antronset

Завтра по прогнозам синоптиков, в Минске ожидается кратковременный снег, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный 5−10 м/с. Температура ночью -3, -5°С, днем около -3°С.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу, 14 января, в Минске продолжает идти снег. Им засыпало не только город, но также Instagram минчан.

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