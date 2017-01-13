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Минск засыпало снегом
14.01.2017 17:06 — Новости Общества | Tut.by
В субботу, 14 января, в Минске продолжает идти снег. Им засыпало не только город, но также Instagram минчан.
Завтра по прогнозам синоптиков, в Минске ожидается кратковременный снег, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный 5−10 м/с. Температура ночью -3, -5°С, днем около -3°С.
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В субботу, 14 января, в Минске продолжает идти снег. Им засыпало не только город, но также Instagram минчан.
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