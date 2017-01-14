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В Речицком районе животновод погиб, попав в кормораздатчик
14.01.2017 22:32 — Новости Общества | БелаПАН
Гомель, 14 января. В Речицком районе 14 января примерно в 5 часов утра работника фермы затянуло в кормораздатчик, от травм мужчина скончался на месте. О трагедии сообщили пользователи социальной сети "Vkontakte" и речицкая газета "Дняпровец".
Трагедия произошла на территории молочно-товарной фермы сельскохозяйственного предприятия "Фрунзе-Агро" в деревне Гончаровка.
При проведении работ по очистке шнеков раздатчика кормов ИСРК-12 от силосной массы мужчина 1986 года рождения зацепился одеждой за движущиеся элементы и был зажат между ними. Полученные в результате этого травмы оказались несовместимы с жизнью.
Тело погибшего из кормораздатчика извлекали работники МЧС.
Проверку по данному факту проводят следственные органы.
Алена Германович, БелаПАН.
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Гомель, 14 января. В Речицком районе 14 января примерно в 5 часов утра работника фермы затянуло в кормораздатчик, от травм мужчина скончался на месте. О трагедии...
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