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По факту ДТП в Гомельском районе с тремя погибшими возбуждено уголовное дело

14.01.2017 22:25 — Новости Общества | БелаПАН  
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Гомель, 14 января. По факту ДТП в Гомельском районе, в котором погибли три человека и один был травмирован, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

13 января примерно в 16.30 на 28-м километре автодороги Сосновка -- Абакумы водитель автомобиля "Фольксваген-Гольф", который двигался в направлении Гомеля, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус "Газель". В результате ДТП водитель и два пассажира "Фольксвагена" скончались на месте. Водитель "Газели" госпитализирован.

Как сообщает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, установлены личности погибших в автоаварии. Это -- водитель "Фольксвагена", житель деревни Песочная Буда Гомельского района 1951 года рождения, и его пассажиры -- жители деревни Зябровка Гомельского района 1945 и 1949 годов рождения. Госпитализированный водитель автомобиля "Газель" -- житель деревни Шарпиловка Гомельского района 1954 года рождения.

Пользователи социальных сетей сообщают, что в Речицком районе утром 14 января автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с Dacia Logan на встречной полосе. Авария произошла возле деревни Холмеч. В ДТП пострадали восемь человек, пять были госпитализированы, в том числе в реанимацию, с различными травмами.


Алена Германович, БелаПАН.
 
Теги: Гомель
 
 
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Гомель, 14 января. По факту ДТП в Гомельском районе, в котором погибли три человека и один был травмирован, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК (нарушение ПДД,...

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