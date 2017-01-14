|
По факту ДТП в Гомельском районе с тремя погибшими возбуждено уголовное дело
14.01.2017 22:25 — Новости Общества | БелаПАН
Гомель, 14 января. По факту ДТП в Гомельском районе, в котором погибли три человека и один был травмирован, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
13 января примерно в 16.30 на 28-м километре автодороги Сосновка -- Абакумы водитель автомобиля "Фольксваген-Гольф", который двигался в направлении Гомеля, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус "Газель". В результате ДТП водитель и два пассажира "Фольксвагена" скончались на месте. Водитель "Газели" госпитализирован.
Как сообщает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, установлены личности погибших в автоаварии. Это -- водитель "Фольксвагена", житель деревни Песочная Буда Гомельского района 1951 года рождения, и его пассажиры -- жители деревни Зябровка Гомельского района 1945 и 1949 годов рождения. Госпитализированный водитель автомобиля "Газель" -- житель деревни Шарпиловка Гомельского района 1954 года рождения.
Пользователи социальных сетей сообщают, что в Речицком районе утром 14 января автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с Dacia Logan на встречной полосе. Авария произошла возле деревни Холмеч. В ДТП пострадали восемь человек, пять были госпитализированы, в том числе в реанимацию, с различными травмами.
Алена Германович, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомель, 14 января. По факту ДТП в Гомельском районе, в котором погибли три человека и один был травмирован, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК (нарушение ПДД,...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии