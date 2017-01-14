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За сутки на дорогах Беларуси в лобовых столкновениях погибли шесть человек
14.01.2017 21:09 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 14 января. За сутки в сложных погодных условиях на дорогах Беларуси в лобовых столкновениях погибли шесть человек. Такая информация прозвучала в новостной программе телеканала ОНТ вечером 14 января.
"Самое жуткое ДТП произошло в Гомельском районе. Трое друзей возвращались домой с рыбалки. Водитель не справился с управлением и на полном ходу протаранил встречный микроавтобус. Пенсионеры погибли на месте. Одна из версий – машину могло занести из-за летней резины на задних колёсах. Водителя второго автомобиля госпитализировали", -- говорилось в репортаже.
Еще одно столкновение "лоб в лоб" произошло под Воложином. Там погибла молодая супружеская пара. Жена – на месте, муж – по пути в больницу. "В причинах аварий еще предстоит разобраться, но очевидно – водители зачастую переоценивают свое мастерство и возможности транспортных средств в сложных погодных условиях", -- вывод ОНТ.
По информации ГАИ, в Минске 14 января на улице Уральской микроавтобус врезался в остановку общественного транспорта. Пострадали две женщины, одна из них госпитализирована.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 14 января. За сутки в сложных погодных условиях на дорогах Беларуси в лобовых столкновениях погибли шесть человек. Такая информация прозвучала в новостной...
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