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За сутки на дорогах Беларуси в лобовых столкновениях погибли шесть человек

14.01.2017 21:09 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 14 января. За сутки в сложных погодных условиях на дорогах Беларуси в лобовых столкновениях погибли шесть человек. Такая информация прозвучала в новостной программе телеканала ОНТ вечером 14 января.

"Самое жуткое ДТП произошло в Гомельском районе. Трое друзей возвращались домой с рыбалки. Водитель не справился с управлением и на полном ходу протаранил встречный микроавтобус. Пенсионеры погибли на месте. Одна из версий – машину могло занести из-за летней резины на задних колёсах. Водителя второго автомобиля госпитализировали", -- говорилось в репортаже.

Еще одно столкновение "лоб в лоб" произошло под Воложином. Там погибла молодая супружеская пара. Жена – на месте, муж – по пути в больницу. "В причинах аварий еще предстоит разобраться, но очевидно – водители зачастую переоценивают свое мастерство и возможности транспортных средств в сложных погодных условиях", -- вывод ОНТ.

По информации ГАИ, в Минске 14 января на улице Уральской микроавтобус врезался в остановку общественного транспорта. Пострадали две женщины, одна из них госпитализирована.


Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 14 января. За сутки в сложных погодных условиях на дорогах Беларуси в лобовых столкновениях погибли шесть человек. Такая информация прозвучала в новостной...

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