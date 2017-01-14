﻿ На автодороге Минск – Гродно из-за аварии собралась пробка в несколько километров. 21.by
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На автодороге Минск – Гродно из-за аварии собралась пробка в несколько километров

14.01.2017 19:51 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 14 января. На автодороге Минск – Гродно днем 14 января из-за аварии в пробке стояли несколько сотен автомобилистов, сообщил телеканал СТВ в программе "Новости 24 часа".

ДТП произошло недалеко от деревни Байдаки. Фура не справилась с управлением, врезалась в отбойник и перегородила движение в сторону столицы.

Очередь из машин растянулась на несколько километров. Пострадавших в результате ДТП нет.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Минск, 14 января. На автодороге Минск – Гродно днем 14 января из-за аварии в пробке стояли несколько сотен автомобилистов, сообщил телеканал СТВ в программе...

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