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На автодороге Минск – Гродно из-за аварии собралась пробка в несколько километров
14.01.2017 19:51 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 14 января. На автодороге Минск – Гродно днем 14 января из-за аварии в пробке стояли несколько сотен автомобилистов, сообщил телеканал СТВ в программе "Новости 24 часа".
ДТП произошло недалеко от деревни Байдаки. Фура не справилась с управлением, врезалась в отбойник и перегородила движение в сторону столицы.
Очередь из машин растянулась на несколько километров. Пострадавших в результате ДТП нет.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 14 января. На автодороге Минск – Гродно днем 14 января из-за аварии в пробке стояли несколько сотен автомобилистов, сообщил телеканал СТВ в программе...
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