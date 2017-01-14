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В Бресте водитель "БМВ" потерял сознание и врезался в торговый павильон

14.01.2017 19:30 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 14 января. Водитель "БМВ" в Бресте потерял сознание во время движения и врезался в торговый павильон, сообщает телеканал ОНТ.

Несчастный случай произошел днем в микрорайоне Южный.

По предварительным данным, 53-летний житель областного центра двигался по улице Жукова в направлении улицы Рокоссовского. В какой-то момент водителю стало плохо: предположительно, у мужчины во время движения случился инфаркт. Потеряв контроль над автомобилем, он врезался в торговый павильон. Водитель скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.


Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Минск, 14 января. Водитель "БМВ" в Бресте потерял сознание во время движения и врезался в торговый павильон, сообщает телеканал ОНТ. Несчастный случай...

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