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В Бресте водитель "БМВ" потерял сознание и врезался в торговый павильон
14.01.2017 19:30 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 14 января. Водитель "БМВ" в Бресте потерял сознание во время движения и врезался в торговый павильон, сообщает телеканал ОНТ.
Несчастный случай произошел днем в микрорайоне Южный.
По предварительным данным, 53-летний житель областного центра двигался по улице Жукова в направлении улицы Рокоссовского. В какой-то момент водителю стало плохо: предположительно, у мужчины во время движения случился инфаркт. Потеряв контроль над автомобилем, он врезался в торговый павильон. Водитель скончался на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 14 января. Водитель "БМВ" в Бресте потерял сознание во время движения и врезался в торговый павильон, сообщает телеканал ОНТ. Несчастный случай...
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