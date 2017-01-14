Алексей Михальченко, обозреватель ОНТ, в эфире телеканала вечером 14 января в своем авторском видеоблоге «Как есть» раскритиковал экспозицию Музея современной белорусской государственности, который находится в здании Администрации президента на улице Карла Маркса в Минске.





Свой рассказал Михальченко начал с процедуры организации посещения музея: «Правила его посещения весьма оригинальны. Надо заранее выслать список участников экскурсии с указанием паспортных данных». Интригующее, по его словам, начало. А вот экспозицию захотелось изменить и дополнить, заявил обозреватель.

Не ставя под сомнение необходимость такого музея, Михальченко в то же время считает, что «в нынешнем своем виде музей ожиданий не оправдывает». «Вы не увидите и половины известных достоинств и достижений молодой Республики Беларусь. А те, что представлены на стендах в массе своей не достигают желаемого эффекта», — сказал обозреватель.

По его мнению, «экспозиция должна наполнять гордостью сердца граждан Беларуси, и вызывать уважение у приезжих».

«Все начинается с ксерокопии важнейшего документа — Декларации о независимости. Если уж копия, то почему ее не сделать на всю стену, чтобы каждую точку и запятую истории можно было прочувствовать? Если в начале экспозиции выставлены горьким напоминанием купоны и карточки покупателя, то почему к конце не добавить актуальный стенд о золотовалютном резерве страны? Рядом — весы, подключенные к компьютеру. Стал на них турист, и видит на мониторе, сколько таких как он надо для того, чтобы сравняться в вече с нашим золотым запасом. И пара-тройка больших драгоценных слитков не повредила бы экспозиции», — считает Михальченко. Несколько стограммовых, по его словам, с этой ролью явно не справляются.

«Странным чемоданом» в музее скромно стоит уменьшенная копия «белорусского космического спутника», продолжил обозреватель ОНТ. «Сразу подумалось: его бы подвесить, а лучше заставить двигаться на фоне звездного неба», — сказал Михальченко.

Сильно уменьшенные копии «БелАЗа», считает он, можно было бы дополнить колесом реальных размеров — «и впечатления, и фотозона».

Говоря о видеоматериалах, используемых в музее, Михальченко констатировал, что турист не увидит в них «ни легендарной победной шайбы в ворота шведов, ни сочинского триумфа Дарьи Домрачевой». «А ведь это были бы отличные иллюстрации к государственной политике по поддержке спорта, — уверен обозреватель. — Вместо них лыжный костюм Домрачевой на манекене со „Жданов“. Неужели многократная олимпийская чемпионка и Герой Беларуси не заслуживает скромной восковой фигуры в натуральную величину? Тем более президент Беларуси? Если они, конечно, не против».

По мнению Михальченко, «экспозиция какого-нибудь Полоцкого краеведческого музея на порядок интереснее того, что сейчас можно увидеть в Музее современной белорусской государственности». «Где успехи трансплантологии, где парящий в невесомости космонавт Новицкий с белорусским флагом? Вопросов очень много», — констатировал обозреватель ОНТ.