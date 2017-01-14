Уже скоро многим иностранцам, которые приезжают в Беларусь ненадолго, не нужно будет оформлять визу, передает «МИР 24».

Новые правила распространяются на граждан 80 стран: весь Евросоюз, США, Японию, Бразилию, Индонезию. Без визы можно будет находиться в Беларуси пять дней. За это время можно и деловые вопросы решить, и страну посмотреть.

«Я полагаю, начнут знакомство они с Беларусью со столицы нашей, с города Минска. И с теми объектами, которые недалеко от Минска расположены. Это Мир, Несвиж, это наши агро- и экоусадьбы», - говорит Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси.

По правилам безвизового въезда туристы должны прилететь в минский аэропорт. Возможно, в перспективе это можно будет сделать и через другие пункты пропуска. По мнению экспертов, нововведение привлечет в Беларусь бизнесменов и спортивных фанатов.

В 2015-ом году Беларусь разрешила иностранцам без визы посещать Беловежскую Пущу, в прошлом - Августовский канал, Гродно. Эти правила уже увеличили поток туристов.

Стоит учесть, если иностранцы находятся на территории Беларуси без визы дольше пяти дней без уважительной причины, им грозит штраф. Сумма может достигать 550 евро.