Существуют разные мнения по поводу того, когда в Давид-Городке появился колядный обряд «Коники». Одни считают, что аутентичной традиции не меньше ста лет, другие утверждают, что своими корнями она уходит в далекую древность. Возродился этот обрядовый праздник в середине 80-х годов прошлого века, превратившись в своеобразный народный карнавал, в который с вечера 13 января погружается весь древний полесский город на берегу Горыни. Было время, когда народные обряды запрещались, их участникам приходилось убегать от милиции, а школьникам — от строгих учителей. С той поры за «Кониками» закрепилось понятие «бегать», которое применяется до сих пор, пишет БЕЛТА.



































«Сколько могла, столько бегала в „коники“. Последние два года сижу дома. Скользко, боюсь упасть», — делится воспоминаниями 72-летняя городчучка Нина Сафроновна Шепетько.

Двери ее дома в этот вечер не закрываются. Хозяйка гостеприимно встречает всех гостей. Среди угощений обязательно должна быть кутья — как символ плодородия и богатства. «Сколько придут, столько буду принимать. Никому не отказываю. Это же Новый год, Щедрец — мы целый год его ждали», — поясняет пенсионерка.

Сейчас «коники» не бегают, а шумными толпами ходят по улицам, щедруют, переходя из дома в дом с колядными песнями, поздравлениями и добрыми пожеланиями. За вечер в каждый дом городчука может зайти от 5 до 10 «коников». Об их появлении во дворе задолго возвещают громкие звуки рожка, трубы или барабана.





В группе ряженых могут быть разные маски, которые, кстати, участники обряда изготавливают сами. Козел или Коза, Баран, Медведь, Волк, Черт, Смерть с косой, Баба-Яга — традиционные персонажи «коников». В последнее время к ним добавились Дед Мороз со Снегурочкой и другие современные маски.

Центральной фигурой в этой толпе ряженых является белый Конь, на котором «восседает» солдат в шинели. Согласно легенде, в годы Первой мировой войны в Давид-Городке квартировали казаки, которые и придумали «костюм» коня. Горожане идею подхватили и с тех пор обряжают всадника в военную форму.

Туловище коня, скрытое под покрывалом, как правило, образуют соединенные между собой две корзины. Вместо головы — валенок. С противоположной стороны прикрепляется хвост. В центре этого сооружения остается место для «всадника», который на протяжении всего колядного вечера носит на себе эту нелегкую конструкцию.





«Персонаж Коня в целом характерен для обрядов полешуков. Фигура всадника могла меняться. Он мог быть в шинели, с пером, с деревянной саблей, но конструкция „коника“ оставалась неизменной, — поясняет общественный эксперт в сфере нематериального культурного наследия, филолог и журналист Регина Гомзович, которая уже не первый год наблюдает за обрядом в Давид-Городке. — Пишут, что традиции сто лет. Неправда. Она издревле здесь существует. Вот как осели люди на этой земле, так и эта традиция образовалась. И этот Конь, и песни на своем наречии, и сама мелодия — все очень архаичное».

Обряд «Коники» претендует на получение статуса нематериального культурного наследия. В 2010 году Республиканская рада по охране историко-культурного наследия при Министерстве культуры отклонила заявку городчуков и Столинского райисполкома. Сейчас здесь готовят документы для повторного рассмотрения. «Я и сам ходил когда-то в детстве в „коники“, и мои родители. У нас ходят и молодые, и люди среднего возраста, и тем, кому уже под шестьдесят. Не столько, чтобы поколядовать, сколько душой отдохнуть. Мы стараемся втягивать молодежь в этот праздник, для того чтобы он не потерял свою историю, самобытность», — рассказал председатель Давид-Городокского горисполкома Вячеслав Стадник.

Щедровать на Старый Новый год в Давид-Городок приезжает много гостей из других районов — Пинского, Дрогичинского, Житковичского. В празднике также участвуют коллективы из других деревень Столинского района. В этом году впервые на «Коники» приехал и народный ансамбль народной песни «Молодицы» из агрогородка Парохонск. Со своими песнями-щедровками самодеятельные артисты обошли с десяток домов и остались довольны приемом. «Городчуки — супер! Такие добрые люди, такие отзывчивые и щедрые. Хорошо встречают, молодцы. На следующий год обязательно приедем», — пообещали гости.