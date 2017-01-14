На опыте собственном и знакомых корреспондент «Витебских вестей» проверил, насколько эффективны различные способы знакомства.





Свела газета

Когда-то очень популярно было искать свою половинку через СМИ. И мои знакомые, и я сам активно пользовались этой возможностью. У некоторых после переписки возникали серьезные отношения, увенчавшиеся браком.

Конечно, простота подачи объявления — письмо в издание с нужным текстом — не исключала возможность обмана. Так, некоторые становились жертвами розыгрышей. Представьте: телефон с текстом «мальчики скучают» без вашего ведома подают в газете, а трубку снимает ревнивая жена. Бывало и такое.

Многие мои ровесники, уверен, помнят, как поднялась в свое время на объявлениях о знакомствах рижская газета «Советская молодежь», причем большая часть ее экземпляров распространялась за пределами Латвии. Даже специализированный журнал «Здоровье» размещал на последней странице подобную информацию.

Сегодня редкие объявления в печатной прессе о знакомствах выглядят анахронизмом. Хотя, как знать, вдруг кому-то и повезет…

Сваха из интернета

Осталась в далеком прошлом востребованная некогда «профессия» свахи. При этом слове сразу вспоминаются юмористические произведения классиков. Взять ту же «Женитьбу» Гоголя, где купеческая дочь Агафья Тихоновна выбирает мужа с помощью свахи. Мол, если бы нос одного жениха приставить к лицу второго, да добавить комплекции третьего…





Самое популярное сегодня средство от одиночества, конечно, интернет. На некоторые сайты знакомств заходил и я. Честно говоря, очень удобная вещь. Во-первых, выбираешь человека по месту жительства. Сразу видишь, что он ожидает от знакомства: виртуальное или реальное общение, создание семьи. Поможет и фотография, хотя мне и возразят, что она не всегда соответствует действительности. Но в моей практике обманов не было. Должно быть, помогла интуиция.

В анкете — дата рождения, вес и рост, комплекция, семейное положение, есть ли дети, образование, материальное положение, характер, отношение к курению и алкоголю, цвет глаз, жизненные приоритеты. Кажется, все в порядке: выбрал свой идеал, подошел ему, обменялся при переписке телефонами и — хоть под венец.

Конечно, чувствуется, что каждый здесь старается немного себя приукрасить. У меня, например, в собеседницах оказывались сплошь «абсолютные трезвенницы», но при встречах оказывалось, что это далеко не так.

Как человек искренний сразу предупреждал, что под венец уже один раз довольно удачно сходил и второй раз этого делать не собираюсь. Наверное, поэтому мои знакомства и протекали (-ют) без ненужных обид. Благодаря им в кои-то веки выбрался в кино и театр. Если женщина не из Витебска, то это прекрасный повод назначить свидание в каком-нибудь городе на нейтральной территории. Пока это были только Могилев и Орша, но с новой знакомой из Гомеля рассматриваем вариант поездки во Львов.

Старое доброе агентство

Оказывается, эта категория заведений себя окончательно не изжила.

«Ваши клиенты, наверное, в основном старшего поколения?» — поинтересовался у хозяйки витебского брачного агентства Татьяны Диановой. Она сообщила, что ее услугами пользуются люди всех возрастов. Основной же контингент — от 35 до 45, это как мужчины, так и женщины, есть и вполне обеспеченные.

Находят агентство по-разному. Кто-то через интернет, кому-то приглянулась вывеска на здании, немалую роль играет и сарафанное радио: если твой знакомый таким образом удачно женился, почему бы не попробовать самому?





Есть среди клиентов и разуверившиеся в интернет-знакомствах. Все-таки посредник лучше может почувствовать, как сложить две половинки в одно целое. Хозяйка агентства — по натуре сваха, и признается, что успешно свела не одну пару, при этом нареканий не поступало. Сама живет полноценной семейной жизнью, но с будущим мужем никто не сводил: познакомились в кругу друзей.

Татьяна замечает, что результаты ее агентства близки к среднестатистическим: 20% удачных попыток на 80% — не совсем. На мой взгляд, это неплохие цифры. А еще у собеседницы есть идея более тесно сотрудничать с коллегами по всей республике.

«Для тех, кому за…»

Неплохой вариант знакомства с давних времен — тематические вечера для соответствующего возраста. Танцы раскрепощают, к тому же в отличие от того же ресторана здесь точно встречаются одинокие.

Такие мероприятия в Витебске проводят во Дворце культуры и техники железнодорожников. По субботам здесь организуют вечер «Золотой шлягер» для тех, кому за 30.

Еще несколько лет назад сюда было не пробиться, но мне попался выходной, когда народу пришло совсем немного, особенно в самом начале. Позже люди немного подтянулись. В основном контингент старше 40, но мне посчастливилось отхватить партнершу моложе. Она и стала моей дамой сердца на весь вечер.

Наталья призналась, что большинство людей здесь знакомые, и во время танцев поведала некоторые пикантные подробности о присутствующих. В тот вечер она оказалась здесь на почве амурных переживаний, выпив предварительно для смелости шампанского. По ее мнению, это помогает преодолеть комплексы, возникающие в подобных ситуациях.

Кстати, кроме этого заведения, такие вечера в областном центре проводят в концертном зале «Витебск».

На улице не прокатило…

Коллега поддела: а слабо, мол, попробовать завязать отношения на улице, в общественном транспорте? Или, например, попросить в магазине совета, какие конфеты купить маме. Встретил знакомого, который сообщил, что именно таким способом познакомился со своей нынешней возлюбленной.

Ну что ж, хоть уже давно не занимался такими «глупостями», отчего же не попробовать. Главное, чтобы поблизости от девушки не оказалось ревнивого мужа.

Подметил интересную деталь: если на сайтах знакомств большинство одиноких и разведенных, то на улице все меняется в обратную сторону. Впечатление, что кое-кто так и сидит у компьютера, не выходя на белый свет.

Сейчас уже не то время, когда можно спросить: «Девушка, не подскажете, который час?» У каждого есть мобильник! Скажу честно, такого «імпэту», как в молодости, при знакомстве на улице уже нет: вышеперечисленные способы мне кажутся более практичными. Поэтому уже на третьей попытке прекратил бесполезное дурачество. По заказу знакомиться не получается, здесь нужна реальная заинтересованность.





Для женщин, возможно, идеальная зацепка для знакомства — автомобиль. По крайней мере, его «поломка» и поднятый капот — чем не способ привлечь пристальное внимание одинокого шофера.

Пока готовил материал, попалась в интернете информация о новом электронном сервисе для знакомств в пробках. Если понравилась хозяйка авто, ставится «лайк». Очень даже неплохой вид флирта. Но мне, пока нет черного «бумера», приходится довольствоваться малым.

На мой взгляд, способ знакомства не так уж и важен. Никогда не знаешь, где и когда найдешь свою любовь. Это вполне возможно и среди ближайшего окружения. Однако если вы все-таки хотите, чтобы рядом были приятные люди, стоит при всех прелестях интернета не забывать о кинотеатрах, выставочных залах, театрах, где вполне можно встретить свою судьбу. Да и просто собеседников со схожими интересами.