Граждане 80 стран смогут посетить Беларусь без визы. Новые правила въезда распространяются на страны Европы, США, Бразилию, Индонезию, Японию. Без визы можно будет находиться в Беларуси пять дней. Безвизовый режим начнет действовать с 12 февраля.

По правилам безвизового въезда иностранные гости должны прилететь в аэропорт Минска.

В 2015 году Беларусь разрешила иностранцам без визы посещать Беловежскую пущу, в прошлом году - Августовский канал, Гродно. Эти правила уже увеличили поток туристов.

Если иностранец без визы задержался в Беларуси больше пяти дней, его могут оштрафовать на 550 евро.

Подробнее смотрите в материале корреспондента «МИР 24» Инны Согалович.