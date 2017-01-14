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Как работает безвизовый режим в Беларуси для иностранцев из 80 государств

15.01.2017 08:07 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Граждане 80 стран смогут посетить Беларусь без визы. Новые правила въезда распространяются на страны Европы, США, Бразилию, Индонезию, Японию. Без визы можно будет находиться в Беларуси пять дней. Безвизовый режим начнет действовать с 12 февраля.

По правилам безвизового въезда иностранные гости должны прилететь в аэропорт Минска.

В 2015 году Беларусь разрешила иностранцам без визы посещать Беловежскую пущу, в прошлом году - Августовский канал, Гродно. Эти правила уже увеличили поток туристов.

Если иностранец без визы задержался в Беларуси больше пяти дней, его могут оштрафовать на 550 евро.

Подробнее смотрите в материале корреспондента «МИР 24» Инны Согалович.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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Новые правила начнут действовать с 12 февраля. Для безвизового въезда страну нужно выполнить несколько требований.

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