На площади перед главным входом в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» начал работу информационный павильон для посетителей, пишет «Вечерний Брест».





Павильон расположен рядом с парковкой для автобусов и автомобилей. От нее по «красному» асфальту до входа «Звезда» метров триста. Порой туристы, оставив свое авто на стоянке, не знали, куда идти дальше, что смотреть, как попасть в музеи мемориального комплекса. Заместитель директора ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» Лариса Бибик поясняет:

— Открытие информационного павильона назрело. Посетители, впервые приехавшие в мемориальный комплекс, смогут бесплатно узнать об экскурсиях, которые мы предлагаем, о возможности посетить музеи. Хочу сказать, что экскурсии рассчитаны на людей самых разных возрастов, могут длиться от 45 минут до трех часов в зависимости от пожелания посетителей. Не скрою, что это и своеобразный ответ некомпетентным самопровозглашенным «экскурсоводам», которые обещают рассказать «всю правду» о крепости, а на самом деле, нахватавшись сведений из открытых источников, готовы преподнести гостям выдуманную побасенку. И на этом зарабатывать деньги, т. к. гонорары за их «услуги» порой в разы превышают официальный прейскурант.

Информационный павильон, несмотря на холода, работает ежедневно с 9.00 до 17.00. Кстати, каждую последнюю пятницу месяца вход в музеи мемориального комплекса бесплатный.