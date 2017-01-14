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Палата адвокатов Армении заступилась за блогера Лапшина

15.01.2017 10:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 янв — Sputnik. Председатель палаты адвокатов Армении Ара Зограбян направил открытое письмо коллегам в Беларуси и России, в котором заявил о недопустимости выдачи задержанного в республике израильско-российского блогера Александра Лапшина Азербайджану, сообщил Sputnik Армения.

Палата адвокатов Армении заступилась за блогера Лапшина
© профиль Александра Лапшина в Facebook
Генпрокуратура: поступил запрос из Азербайджана о выдаче блогера

Письмо адресовано председателю Республиканской коллегии адвокатов Республики Беларусь Виктору Чайчицу и президенту Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Юрию Пилипенко.

"Принимая во внимание готовность Республиканской коллегии адвокатов Республики Беларусь и Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации содействовать обеспечению принципа верховенства права, ставим Вас в известность о вопиющей попытке нарушения прав и основных свобод гражданина Российской Федерации, блогера-путешественника Александра Лапшина", – говорится в письме. 

Лапшин был заключен под стражу в Беларуси на основании запроса генеральной прокуратуры Азербайджана. Причиной ареста явилось то, что он, в апреле 2011 года и в октябре 2012 года посещал Нагорно-Карабахскую Республику, а 6 апреля и 29 июня 2016 года в своем блоге выступал с призывом, направленным на поддержание независимости НКР. 

Юрист отмечает, что компетентными органами Азербайджана в отношении Лапшина было возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 ("Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджана, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц") и 318.2 ("Пересечение охраняемой государственной границы Азербайджана без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), и в его отношении был объявлен международный розыск. На данный момент ведется оформление документов, необходимых для экстрадиции Лапшина в Азербайджан, однако, это, по мнению Зограбяна, недопустимо. 

"Учитывая профессиональное мнение армянских адвокатов, Палата адвокатов Республики Армения считает, что выдача Александра Лапшина на основании запроса генеральной прокуратуры Республики Азербайджана недопустима, поскольку подобные действия противоречат требованиям международных и национальных правовых актов, регулирующих данную сферу", – говорится в тексте письма.

 
Теги: Минск
 
 
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Палата адвокатов Армении говорит о незаконности задержания блогера и просит оказать ему правовую помощь.

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