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Домохозяйки с детьми до 7 лет – не "тунеядцы" уже с 1 января 2017 года

15.01.2017 10:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 янв – Sputnik. Граждане, не участвовавшие в финансировании государственных расходов более 183 дней в году и имеющие детей в возрасте до 7 лет не будут признаваться плательщиками социального сбора уже с 1 января 2017 года, при условии, что их ребенок не получает дошкольного образования.

Домохозяйки с детьми до 7 лет – не "тунеядцы" уже с 1 января 2017 года
© Sputnik / Виктор Толочко
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Эти нормы декрета №1, предусматривающего внесение изменений в декрет от 2 апреля 2015 года №3 "О предупреждении социального иждивенчества", в отношении родителей детей до 7 лет вступили в силу с 1 января 2017 года.

"В соответствии с декретом №1 будут признаваться участвующими в финансировании государственных расходов только граждане, воспитывающие детей в возрасте до 7 лет, при условии, что ребенок в возрасте от 3 до 7 лет не получает дошкольное образование", – пояснили Sputnik в министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

В Минтруда добавили, что информировать о том, что ребенок посещал детский сад, будут сами учреждения образования. 

Там также отметили, что в ведомстве ожидают завершения работы над формированием базы плательщиков соцсбора к концу этого года. Тогда вероятность ошибки будет минимизирована. 

Как отмечается в тексте декрета №1, некоторые его положения распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2016 года, а некоторые начинают действовать с 1 января 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Главное условие – чтобы ребенок в возрасте с 3 до 7 лет не посещал дошкольные учреждения, информировать о том, что он ходит в детский сад, будут сами учреждения...

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