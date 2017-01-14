МИНСК, 15 янв – Sputnik. Три авиарейса в воскресенье днем задерживаются с прилетом из российских аэропортов, свидетельствуют данные электронного табло Национального аэропорта Минск.



© Sputnik / Виктор Толочко Гидромет предупредил об опасной гололедице в воскресенье 15 января

Московские аэропорты, по информации на утро воскресенья, отменили 35 рейсов в результате снегопада в столице, еще 34 рейса задержаны. Наиболее сложная ситуация сложилась в аэропорту "Шереметьево" – там задержаны 27 рейсов, еще 30 отменены. В "Домодедово" отменено пять рейсов и задержано семь рейсов. Во "Внуково" и "Жуковском" задержек и отмен рейсов нет.

По данным табло Национального аэропорта, задерживается с прилетом рейс SU-1830 из Шереметьево, который должен прибыть в Минск в 10:25.

Также задерживается рейс В2-492/S7-4505 из Санкт-Петербурга прилетом в Минск в 12:00 и рейс из Москвы (аэропорт Домодедово) B2-958/S7-4435, который должен прибыть в 12:20.

В Национальном аэропорту Минск Sputnik пояснили, что все задержки рейсов связаны с погодными условиями в российских аэропортах. Национальный аэропорт Минск справился с последствиями вчерашнего снегопада и в воскресенье принимает и отправляет борты в штатном режиме.