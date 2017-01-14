﻿ Три рейса из Москвы и Санкт-Петербурга задерживаются с прилетом в Минск. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Три рейса из Москвы и Санкт-Петербурга задерживаются с прилетом в Минск

15.01.2017 11:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Три авиарейса в воскресенье днем задерживаются с прилетом из российских аэропортов, свидетельствуют данные электронного табло Национального аэропорта Минск.

Три рейса из Москвы и Санкт-Петербурга задерживаются с прилетом в Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
Гидромет предупредил об опасной гололедице в воскресенье 15 января

Московские аэропорты, по информации на утро воскресенья, отменили 35 рейсов в результате снегопада в столице, еще 34 рейса задержаны. Наиболее сложная ситуация сложилась в аэропорту "Шереметьево" – там задержаны 27 рейсов, еще 30 отменены. В "Домодедово" отменено пять рейсов и задержано семь рейсов. Во "Внуково" и "Жуковском" задержек и отмен рейсов нет. 

По данным табло Национального аэропорта, задерживается с прилетом рейс SU-1830 из Шереметьево, который должен прибыть в Минск в 10:25.

Также задерживается рейс В2-492/S7-4505 из Санкт-Петербурга прилетом в Минск в 12:00 и рейс из Москвы (аэропорт Домодедово) B2-958/S7-4435, который должен прибыть в 12:20.

В Национальном аэропорту Минск Sputnik пояснили, что все задержки рейсов связаны с погодными условиями в российских аэропортах. Национальный аэропорт Минск справился с последствиями вчерашнего снегопада и в воскресенье принимает и отправляет борты в штатном режиме.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за снегопада аэропорты Москвы отменили 35 рейсов, наиболее сложная ситуация в Шереметьево.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Обижает этот налог. Мама - это работа без выходных". Домохозяйки о том, почему они - не тунеядки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика