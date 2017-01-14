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На учебу с 5 лет, если разрешат в школе: зачем Минобр это делает?

15.01.2017 12:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 янв – Sputnik. Министерство образования Беларуси предлагает упростить правила приема в школу детей, которым исполняется пять лет, если будет дано согласие учебного заведения, это делается для того, чтобы упростить для родителей административные процедуры, говорится в официальном комментарии министерства образования.

На учебу с 5 лет, если разрешат в школе: зачем Минобр это делает?
© Sputnik Артем Креминский
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По действующим нормам в первый класс могут быть зачислены только те дети, которым уже исполнилось шесть лет, либо исполнится до 30 сентября. Если шесть лет исполняется немного позже, родителям необходимо обращаться за разрешением в Минобразования. 

В связи с этим Министерство образования заявило о том, что инициирует внесение изменений в Кодекс об образовании.

"В новой редакции Кодекса предусмотрена возможность приема в первый класс детей и в более раннем возрасте по решению учредителя учреждения образования. Это означает, что родители смогут получить такое разрешение по месту проживания без лишней волокиты и заявлений в вышестоящие инстанции", – говорится в официальном комментарии. 

Когда рассмотрят законопроект

Изменения в кодекс ранее уже анонсировал министр образования Игорь Карпенко – по его словам, правки должны рассмотреть вскоре депутаты. 

Ранее Карпенко уже сообщил журналистам, что проект закона о поправках в Кодекс об образовании внесут в Палату представителей до 1 июля будущего года. Таким образом, она может быть рассмотрена на осенней сессии 2017 года.

По словам министра, парламентариям уже направлены те новшества, которые планируется вносить в кодекс, чтобы уже сейчас можно было работать во взаимодействии с министерством. Карпенко призвал учителей-практиков, специалистов к обсуждению этого документа.

Пора поговорить о новых учебниках

Карпенко также считает, что следует приступить и к обсуждению новых учебников.

На учебу с 5 лет, если разрешат в школе: зачем Минобр это делает?
© Sputnik / Артем Бордовский
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Планируется, что до конца 2020 года система общего среднего образования будет полностью оснащена новыми учебными пособиями.

Ранее Sputnik сообщал, что Национальный банк Беларуси предлагает ввести в процесс образования элементы финансовой грамотности, но это, по мнению специалистов НБРБ, будет возможно только тогда, когда появятся новые учебники.

Игорь Карпенко был назначен на пост министра образования в декабре 2016 года. Это первые озвученные им глобальные инициативы на новом посту.

 
Теги: Минск
 
 
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Если парламент утвердит поправки в Кодекс об образовании, родители смогут отдавать в школу пятилеток. Главное условие – чтобы согласились в школе. Эта норма...

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