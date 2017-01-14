МИНСК, 15 янв – Sputnik. Министерство образования Беларуси предлагает упростить правила приема в школу детей, которым исполняется пять лет, если будет дано согласие учебного заведения, это делается для того, чтобы упростить для родителей административные процедуры, говорится в официальном комментарии министерства образования.



© Sputnik Артем Креминский Белорусы смогут отдавать детей в школу уже с пяти лет

По действующим нормам в первый класс могут быть зачислены только те дети, которым уже исполнилось шесть лет, либо исполнится до 30 сентября. Если шесть лет исполняется немного позже, родителям необходимо обращаться за разрешением в Минобразования.

В связи с этим Министерство образования заявило о том, что инициирует внесение изменений в Кодекс об образовании.

"В новой редакции Кодекса предусмотрена возможность приема в первый класс детей и в более раннем возрасте по решению учредителя учреждения образования. Это означает, что родители смогут получить такое разрешение по месту проживания без лишней волокиты и заявлений в вышестоящие инстанции", – говорится в официальном комментарии.

Когда рассмотрят законопроект

Изменения в кодекс ранее уже анонсировал министр образования Игорь Карпенко – по его словам, правки должны рассмотреть вскоре депутаты.

Ранее Карпенко уже сообщил журналистам, что проект закона о поправках в Кодекс об образовании внесут в Палату представителей до 1 июля будущего года. Таким образом, она может быть рассмотрена на осенней сессии 2017 года.

По словам министра, парламентариям уже направлены те новшества, которые планируется вносить в кодекс, чтобы уже сейчас можно было работать во взаимодействии с министерством. Карпенко призвал учителей-практиков, специалистов к обсуждению этого документа.

Пора поговорить о новых учебниках

Карпенко также считает, что следует приступить и к обсуждению новых учебников.



© Sputnik / Артем Бордовский Что такое деньги и как с ними быть: школьники пока мало знают о финансах

Планируется, что до конца 2020 года система общего среднего образования будет полностью оснащена новыми учебными пособиями.

Ранее Sputnik сообщал, что Национальный банк Беларуси предлагает ввести в процесс образования элементы финансовой грамотности, но это, по мнению специалистов НБРБ, будет возможно только тогда, когда появятся новые учебники.

Игорь Карпенко был назначен на пост министра образования в декабре 2016 года . Это первые озвученные им глобальные инициативы на новом посту.