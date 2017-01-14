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Работники МЧС деблокировали мужчину и ребенка, пострадавших в результате лобового столкновения в Брестском районе

15.01.2017 13:26 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 15 января. Мужчину 1981 г. р. и ребенка 2009 г. р., попавших в ДТП, деблокировали работники МЧС.

По информации Брестского областного управления МЧС, 14 января в 17.53 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе М-1 в Брестском районе вблизи деревни Черни. При лобовом столкновении двух легковых автомобилей ("Фольксваген-Пассат" и "Ауди-80") в "Ауди" были зажаты водитель и ребенок.

По прибытии к месту вызова работники МЧС, обрезав ремень безопасности, освободили и извлекли из автомобиля мальчика, который с травмами госпитализирован в детскую областную больницу.

При помощи гидравлического инструмента деблокирован водитель. Он с травмами госпитализирован в областную больницу.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 января. Мужчину 1981 г. р. и ребенка 2009 г. р., попавших в ДТП, деблокировали работники МЧС. По информации Брестского областного управления МЧС, 14 января в 17.53...

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