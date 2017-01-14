Некоторые авиарейсы в Минск из российских аэропортов задерживаются, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном аэропорту Минск.

Так, задерживается рейс В2-492/S7-4505 из Санкт-Петербурга, который должен был прилететь в Минск в 12.00.

Пока не прибыл и рейс из московского аэропорта Домодедово B2-958/S7-4435. По расписанию его время прилета - 12.20.

Как пояснили в Национальном аэропорту Минск, задержки рейсов связаны с погодными условиями в России. Тем не менее, указанные рейсы уже вылетели в Минск.

Информагентства сообщают, что в аэропортах Москвы из-за снегопада рейсы отменяются либо задерживаются. Например, в аэропорту Шереметьево, где сложилась наиболее неблагоприятная погодная обстановка, отменены 30 рейсов, более 20 задержаны. Отмены и задержки также наблюдаются в аэропорту Домодедово. Главная воздушная гавань Беларуси работает в штатном режиме. Снегопад, прошедший накануне, не повлиял на работу аэропорта.