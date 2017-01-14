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За сутки высота снежного покрова в Минске увеличилась на 10 см

15.01.2017 13:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Более трети месячной нормы осадков (35%) выпало в Минске за последние 36 часов (с 21 часа 13 января до 9 часов 15 января) — 15 мм (норма — 43 мм). Высота снежного покрова за сутки (с 9 часов 14 января до 9 часов 15 января) увеличилась на 10 см — с 16 до 26.

В Витебске за 36 часов выпало 53% январской нормы осадков — 20 мм (норма — 38 мм), в Могилеве — 33% (14; 43), в Слуцке — 50% (19; 38).

Больше всего снега в Самохваловичах — 36 см (увеличение за сутки на 12 см), среди областных центров — в Витебске — 27 см (+8 см). В Гомеле снежный покров, наоборот, уменьшился на 4 см (с 18 до 14).

Чрезвычайных ситуаций в связи со снегопадом пока не зафиксировано.

15 января на большей части территории ожидается кратковременный снег.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Более трети месячной нормы осадков (35%) выпало в Минске за последние 36 часов (с 21 часа 13 января до 9 часов 15 января) - 15 мм (норма - 43 мм).

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