Более трети месячной нормы осадков (35%) выпало в Минске за последние 36 часов (с 21 часа 13 января до 9 часов 15 января) — 15 мм (норма — 43 мм). Высота снежного покрова за сутки (с 9 часов 14 января до 9 часов 15 января) увеличилась на 10 см — с 16 до 26.



В Витебске за 36 часов выпало 53% январской нормы осадков — 20 мм (норма — 38 мм), в Могилеве — 33% (14; 43), в Слуцке — 50% (19; 38).



Больше всего снега в Самохваловичах — 36 см (увеличение за сутки на 12 см), среди областных центров — в Витебске — 27 см (+8 см). В Гомеле снежный покров, наоборот, уменьшился на 4 см (с 18 до 14).



Чрезвычайных ситуаций в связи со снегопадом пока не зафиксировано.



15 января на большей части территории ожидается кратковременный снег.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За сутки высота снежного покрова в Минске увеличилась на 10 см Более трети месячной нормы осадков (35%) выпало в Минске за последние 36 часов (с 21 часа 13 января до 9 часов 15 января) - 15 мм (норма - 43 мм).