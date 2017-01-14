МИНСК, 15 янв – Sputnik. Цирк Ringling Brothers and Barnum & Bailey, который является одним из старейших в мире, закроется в мае текущего года после 146 лет работы, сообщает телекорпорация ВВС .



© Sputnik Levan Avlabreli Уличный мим: отказал цирку Дю Салей, чтобы сценой оставался весь мир

"После долгих размышлений и процесса оценки, моя семья и я приняли трудное бизнес-решение –Ringling Bros and Barnum & Bailey проведет финальные шоу в мае" – говорится в заявлении Кеннета Фельда, руководителя компании Feld Entertainment, которая владеет цирком с середины XX века.

В заявлении отмечается, что причиной закрытия послужил спад продаж билетов, не в последнюю очередь вызванный тем, что в выступлениях перестали принимать участие слоны. Вкупе с текущими расходами это сделало бизнес убыточным.

В мае 2016 года после многих лет судебных тяжб с защитниками живой природы цирк отказался от программы со слонами, а животные были направлены в заповедник в штате Флорида, сообщает ВВС.