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Один из старейших цирков мира закрывается в США из-за слонов

15.01.2017 16:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 янв – Sputnik. Цирк Ringling Brothers and Barnum & Bailey, который является одним из старейших в мире, закроется в мае текущего года после 146 лет работы, сообщает телекорпорация ВВС.

Один из старейших цирков мира закрывается в США из-за слонов
© Sputnik Levan Avlabreli
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"После долгих размышлений и процесса оценки, моя семья и я приняли трудное бизнес-решение –Ringling Bros and Barnum & Bailey проведет финальные шоу в мае" – говорится в заявлении Кеннета Фельда, руководителя компании Feld Entertainment, которая владеет цирком с середины XX века.

В заявлении отмечается, что причиной закрытия послужил спад продаж билетов, не в последнюю очередь вызванный тем, что в выступлениях перестали принимать участие слоны. Вкупе с текущими расходами это сделало бизнес убыточным.

В мае 2016 года после многих лет судебных тяжб с защитниками живой природы цирк отказался от программы со слонами, а животные были направлены в заповедник в штате Флорида, сообщает ВВС.

 
Теги: Минск
 
 
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Причиной закрытия послужил спад продаж билетов, не в последнюю очередь вызванный тем, что в выступлениях перестали принимать участие слоны.

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