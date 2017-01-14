МИНСК, 15 янв – Sputnik. Все авиарейсы, которые в воскресенье задерживались с прилетом в Минск из российских аэропортов, прибыли в Национальный аэропорт Минск, свидетельствуют данные электронного табло белорусского аэропорта.



© Sputnik Виталий Белоусов Три рейса из Москвы и Санкт-Петербурга задерживаются с прилетом в Минск

В воскресенье 15 января днем в связи с погодными условиями в российских аэропортов было объявлено о задержке трех авиарейсов – из московских аэропортов "Домодедово" и "Шереметьево", а также из "Пулково" (Санкт-Петербург). Московские аэропорты, по информации на утро воскресенья, отменили 35 рейсов в результате снегопада в столице, еще 34 рейса были задержаны.

Так, рейс В2-492/S7-4505 из Санкт-Петербурга, который должен был прилететь в Минск в 12:00, прибыл в 13:05. Рейс из московского аэропорта Домодедово B2-958/S7-4435 приземлился в 12:54 (прибытие в 12:20 по расписанию).

Задержки рейсов были связаны с погодными условиями в России, отметили в Национальном аэропорту Минск.

В настоящее время данные онлайн-табло ряда российских аэропортов свидетельствуют, что рейсы по-прежнему отменяются либо задерживаются. В Национальном аэропорту Минск пока о новых задержках с прибытием российских бортов не объявляли.