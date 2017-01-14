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Лукашенко договорился c ас-Сиси о разработке ЗСТ между ЕАЭС и Египтом
15.01.2017 17:12 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси
Встреча прошла в рабочей резиденции президента Египта. Важнейшим из подписанных документов стал договор о совместной работе над заключением соглашения о создании зоны свободный торговли между Евразийским экономическим союзом и Каиром. Кроме того оба государства теперь будут продвигать внешнеторговые интересы друг друга в экономических объединениях.
«Главы государств сошлись во мнении, что экономическое сотрудничество представляет собой движущую силу белорусско-египетских отношений. Поэтому стороны готовы при соблюдении рыночных правил расширять торговлю конкурентоспособными товарами, совместно упрощать условия взаимной торговли, способствуя сбалансированному росту ее объема», - рассказали в пресс-службе.
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