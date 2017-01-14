В отношениях Беларуси и Ватикана сохраняется ряд нерешенных вопросов, в том числе относительно заключения конкордата и возможности визита папа римского. И вряд ли они будут решены в ближайшей перспективе, считают эксперты.



Коллаж: naviny.by

Если соглашение о сотрудничестве между правительством Беларуси и православной церковью подписано еще в 2003 году, то с Ватиканом подобного договора нет и поныне, хотя католическая конфессия — вторая по численности в нашей стране. Тема конкордата муссируется давно, но движения не видно.

«Работа над конкордатом не закончена, но она абсолютно точно и не отменена. Намерение заключить международное соглашение между Ватиканом и Беларусью постоянно высказывается», — заявил в интервьюБелаПАН апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер.

По его словам, заключение конкордата — очень сложный вопрос, поскольку это «технический юридический документ, а не просто намерение или желание сторон написать несколько страниц и подписать их».

«Конкордат предполагает обширное соглашение, которое учитывает множество тонких вопросов. Например, в социальной жизни это служение священников в тюрьмах, в армии, в школе, — пояснил глава диппредставительства Святого престола. — Все детали должны быть проработаны белорусскими министерствами — иностранных дел, внутренних дел, образования, социальной защиты. Аналогичные ведомства с нашей стороны должны изучить все вопросы, подготовить и перепроверить текст, и лишь потом мы можем подписать этот документ».

Ватикан заключил конкордаты со многими странами, но в последние 30−50 лет такая форма международного документа — достаточно редкое явление, отметил архиепископ Пинтер. Сегодня, по его словам, чаще заключают соглашения, которые затрагивают конкретные темы в отдельности.

«Я не знаю, какой путь Беларусь и Ватикан выберут в итоге», — резюмировал собеседник БелаПАН.

Он затронул в интервью и тему возможного визита папы римского в Беларусь. По словам архиепископа, Ватикан должен убедиться, что приезд понтифика будет всеми одинаково положительно воспринят.

«Визит папы — явление, которое должно приумножать любовь, гармонию, мир, все самое положительное, что может прочувствовать абсолютно каждый человек в этой стране, не только католики, но и все другие — христиане, мусульмане, атеисты и так далее, — подчеркнул дипломат. — Я знаю, что между людьми разной веры в Беларуси исторически царил мир и гармония. Но папа, если он посетит Беларусь, приедет не просто как частное лицо или епископ Рима. Он является главой государства, субъектом международного права, поэтому его визит в какую бы то ни было страну мира имеет международный контекст».

Фактор православия

Политолог и методолог Владимир Мацкевич отмечает, что трудно однозначно охарактеризовать состояние нынешних отношений между Минском и Ватиканом.

«Накопившиеся проблемы и затянувшиеся решения делают эти отношения достаточно проблематичными и очень подвешенными», — сказал Мацкевич в комментарии для БелаПАН.

Он отметил, что Беларусь хотя и входит в число стран, где католицизм является традиционной религией, но «оказывается в стороне от нормального, принятого во всем мире типа отношений с Ватиканом и католической церковью».

«Этот тип отношений устанавливается между Ватиканом и каждой страной и оформляется в виде конкордата. В нем разграничиваются полномочия государства и церкви, прописываются права и обязательства, — сказал Мацкевич. — Заключению конкордата между Минском и Ватиканом мешает то, что Русская православная церковь считает Беларусь своей канонической территорией».

Он назвал отношения между католиками и православными «еще более затянувшейся многовековой историей"с постоянными спорами, конфликтами по поводу миссионерской деятельности или открытия новых парафий, строительства новых церквей на территории соприкосновения православия и католицизма.

Православная церковь: вне политики, но в политическом контексте

«Но как бы ни складывались отношения Минска с Московским патриархатом, есть еще консерватизм православия самого по себе, — отметил Мацкевич. — Даже если вдруг при каких-то там политических условиях в ближайшее время в Беларуси возникнет своя автокефальная православная церковь, то никаких надежд на то, что она позволит белорусскому государству заключить договор с католиками, надеяться не приходится».

Минск хочет подновить миротворческий имидж

В свою очередь Денис Мельянцов, старший аналитик Белорусского института стратегических исследований, отмечает, что политика Ватикана в отношении Беларуси, в отличие от политики Евросоюза, всегда была "достаточно прямолинейная, реалистичная и понятная для официального Минска".

«Такая политика и подход Ватикана основывается на богатом дипломатическом опыте, потому что это одна из самых старых дипломатических школ, — пояснил собеседник. — Кроме того, Ватикан всегда четко понимал и четко артикулировал свои интересы в том, что касается Беларуси — это более значительная поддержка католической церкви в стране, заключение конкордата».

В этом ключе Ватикан и действовал, в том числе способствуя, где это было возможно, налаживанию отношений между Беларусью и ЕС, чтобы получить взамен «более теплое отношение к католической церкви».

Что касается заключения конкордата, то Мельянцов, как и Мацкевич, подчеркивает: решение вопроса зависит не только от желания Минска и Ватикана, но еще и от позиции православной церкви.

«Тут должно быть какое-то согласие, пусть даже неофициальное, со стороны иерархов РПЦ, — отметил он. - Когда-то у Минска была инициатива провести в Беларуси встречу патриарха и папы римского, но не получилось. Сейчас я так понимаю, что именно Русская православная церковь выступает и против приезда папы, и против пересмотра отношений Минска с католической церковью».

При этом Мельянцов отмечает, что дипломатическая работа по этим вопросам ведется как между Ватиканом и Минском, так и между Ватиканом и Москвой.

«Думаю, что если все-таки пройдет эта фаза отчуждения с Россией и какие-то изменения будут внутри самой РПЦ, то в принципе конкордат возможен, — считает аналитик. — Либо, наоборот, Беларусь начнет очень серьезно дистанцироваться от российского влияния и наращивать отношения с Западом. И тогда этот конкордат станет более вероятен, а то, что он вызовет негативную реакцию из Москвы, будет компенсироваться каким-то другими вещами».

Визит же папы римского в Беларусь был бы очень значимым и важным для улучшения белорусского имиджа, отмечает Мельянцов.

«Это такое продолжение имиджа миротворческой площадки для Беларуси, потому что именно папа римский говорил, что Минск может быть местом мира, — напомнил собеседник. — В дипломатии такого уровня нет ничего невозможного, и вероятность визита, конечно, есть, но и трудности политического характера очевидны. Есть еще и российские православные иерархи, которые, конечно, против этого».

Стоит отметить, что белорусская дипломатия прорабатывает целый веер возможностей поддержания имиджа Беларуси как миротворческой площадки.

«Украинская тема отходит, она отыграна. Минские соглашения в существующем виде невыполнимы, поэтому я бы сказал, что в некоторой степени переговорная площадка по Украине начинает даже вредить тому белорусскому имиджу, который получилось создать, — сказал Мельянцов. — Так что официальный Минск ищет новые возможности, как поддержать свой миротворческий имидж, улучшить его, расширить».

Одним из вариантов Минск видит проведение на своей территории встречи глав основных религиозных конфессий, но организация такого события — очень долгий и трудный процесс.

Будет ли разрублен гордиев узел?

Мацкевич же полагает, что визит папы римского в Беларусь может состояться, только если одним махом будут разрешены все проблемы в отношениях Минска и Ватикана.

«Поскольку все эти вопросы затянулись и образовали узел проблем, то, наверное, их разрешение будет примерно как гордиев узел разрубить — одновременно и визит, и конкордат, и так далее», — считает политолог.

К планам Минска организовать встречу представителей всех основных конфессий Мацкевич советует относиться «как к красивым заявлениям, которые призваны повлиять на имидж Лукашенко и белорусского государства, но совершенно нереалистичны».

«Никакого веса и влияния в отношениях московского патриарха и папы римского Лукашенко не имеет. У него нет возможности влиять на главу Ватикана. И тем более Лукашенко не может повлиять на позицию московского патриарха, у которого симфония с Кремлем», — полагает собеседник.

Хотя, подчеркнул он, Беларусь как территория, где в ХVI веке была заключена уния между католиками и православными, могла бы быть площадкой для подобных встреч.

«Но для того чтобы это произошло, нужно приложить огромные дипломатические усилия, нормализовать отношения на современном уровне со всеми государствами-соседями, в том числе Россией, и с Ватиканом тоже», — резюмировал Мацкевич.