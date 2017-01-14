Очереди грузовиков на выезде из Беларуси в Литву сохраняются, сейчас на границе стоят 160 фур. Это следует из информации, размещенной на официальном сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

По последним данным, больше всего фур ожидает выезда в пункте пропуска «Каменный Лог» — 150. В «Котловке» очередь уменьшилась: здесь находятся 10 грузовиков. В «Привалке» и «Беняконях» очередей на выезд большегрузов в сопредельную страну нет.

На выезде из Беларуси в Польшу в пункте пропуска «Берестовица» в очереди находятся 18 грузовых автомобилей, в «Козловичах» — 15. В остальных выезд свободен. На украинском направлении очередей в пунктах пропуска не отмечается.

Ранее ГПК сообщало, что, по информации литовской стороны, 14−15 января в пункте пропуска «Лаворишкес» (сопредельный пункт пропуска в Беларуси «Котловка») оформление автомобильных транспортных средств, следующих по грузовому направлению, будет осуществляться в ручном режиме. В связи с этим возможно формирование очередей. Ситуация вызвана плановыми техническими работами в данном пункте пропуска.