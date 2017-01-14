﻿ Выезда из Беларуси в Литву ожидают на границе 160 фур. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Выезда из Беларуси в Литву ожидают на границе 160 фур

15.01.2017 18:22 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Очереди грузовиков на выезде из Беларуси в Литву сохраняются, сейчас на границе стоят 160 фур. Это следует из информации, размещенной на официальном сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

По последним данным, больше всего фур ожидает выезда в пункте пропуска «Каменный Лог» — 150. В «Котловке» очередь уменьшилась: здесь находятся 10 грузовиков. В «Привалке» и «Беняконях» очередей на выезд большегрузов в сопредельную страну нет.

На выезде из Беларуси в Польшу в пункте пропуска «Берестовица» в очереди находятся 18 грузовых автомобилей, в «Козловичах» — 15. В остальных выезд свободен. На украинском направлении очередей в пунктах пропуска не отмечается.

Ранее ГПК сообщало, что, по информации литовской стороны, 14−15 января в пункте пропуска «Лаворишкес» (сопредельный пункт пропуска в Беларуси «Котловка») оформление автомобильных транспортных средств, следующих по грузовому направлению, будет осуществляться в ручном режиме. В связи с этим возможно формирование очередей. Ситуация вызвана плановыми техническими работами в данном пункте пропуска.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее ГПК сообщало, что, по информации литовской стороны, 14-15 января в пункте пропуска "Лаворишкес" (сопредельный пункт пропуска в Беларуси "Котловка") оформление...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Папа римский приедет в Беларусь, когда московский патриарх разрешит?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика