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Лубутен и гомельские галоши

15.01.2017 22:01 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Есть вещи, которые актуальны во все времена. Мир поменялся кардинально, а галоши живы. Их производят, покупают, их носят. Столицей резиновой обуви в Беларуси долгое время считался город Гомель. Еще недавно местный завод галошами снабжал всю страну, но год назад производство там остановилось из-за финансовых трудностей. Однако у предприимчивых работников предприятия появился план. Спасать завод они позвали знаменитого дизайнера обуви Кристиана Лубутена - того самого, который придумал туфли с красной подошвой, дорогие и очень модные. Что из этого вышло, смотрите в репортаже корреспондента «МИР 24» Натальи Казей.

 
Теги: Гомель
 
 
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Известного дизайнера позвали спасать гомельский завод.

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