Есть вещи, которые актуальны во все времена. Мир поменялся кардинально, а галоши живы. Их производят, покупают, их носят. Столицей резиновой обуви в Беларуси долгое время считался город Гомель. Еще недавно местный завод галошами снабжал всю страну, но год назад производство там остановилось из-за финансовых трудностей. Однако у предприимчивых работников предприятия появился план. Спасать завод они позвали знаменитого дизайнера обуви Кристиана Лубутена - того самого, который придумал туфли с красной подошвой, дорогие и очень модные. Что из этого вышло, смотрите в репортаже корреспондента «МИР 24» Натальи Казей.