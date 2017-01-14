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Лубутен и гомельские галоши
15.01.2017 22:01 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Есть вещи, которые актуальны во все времена. Мир поменялся кардинально, а галоши живы. Их производят, покупают, их носят. Столицей резиновой обуви в Беларуси долгое время считался город Гомель. Еще недавно местный завод галошами снабжал всю страну, но год назад производство там остановилось из-за финансовых трудностей. Однако у предприимчивых работников предприятия появился план. Спасать завод они позвали знаменитого дизайнера обуви Кристиана
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