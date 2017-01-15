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Карпенко: встряски и глобальные изменения образованию не нужны

15.01.2017 22:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 янв — Sputnik. Встряски и глобальные изменения белорусской системе образования не нужны, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" министр образования Игорь Карпенко.

Карпенко: встряски и глобальные изменения образованию не нужны
© Sputnik Юрий Стрелец
Опрос Sputnik: не рано ли отдавать детей в школу с пяти лет?

Ряд предложений по изменениям в Кодекс об образовании был опубликован в середине января — среди них возможность отдавать детей в школу до шести лет, возможность вводить факультативы по субботам с пятых классов и некоторые другие.

"Говорить о глобальных изменениях я бы не стал. У нас устоявшаяся система образования, она не требует глобальных изменений и встрясок. Но она должна совершенствоваться и идти в ногу со временем. И прав президент, что она должна идти от жизни", — указал Карпенко.

Министр подчеркнул, что приглашает к открытому обсуждению изменений всех — от неравнодушных граждан и до профессионалов. Впрочем, критично он высказался и о "раздувании сенсаций из изменений".

"Даже та тема, с которого возраста ребенок может пойти в школу. Кричащие заголовки про детей в школах с пяти лет… Журналисты подают это как сенсацию. И сегодня некоторые идут в школу в пять лет — кому исполняется до 30 сентября. Мы же просто решили делегировать полномочия учреждениям образования — чтобы они сами решали, готов ли ребенок до шести лет к учебе", — пояснил министр.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава профильного ведомства пригласил всех желающих к обсуждению вопросов об изменениях в Кодекс об образовании.

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