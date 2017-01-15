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Эксперты продолжат работу над проектом Концепции сотрудничества стран СНГ в противодействии коррупции
15.01.2017 20:17 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 15 января. В Минске 18-19 января пройдет дополнительное заседание экспертной группы по согласованию проекта Концепции сотрудничества стран СНГ в противодействии коррупции
Как сообщает пресс—служба Исполнительного комитета СНГ, предыдущее экспертное рассмотрение документа, в ходе которого проект документа был согласован с учетом замечаний и предложений армянской, белорусской и российской сторон, прошло в сентябре 2016 года. В этот раз свои правки к проекту Концепции прислали Армения, Беларусь, Казахстан и Таджикистан. Их и будут обсуждать на дополнительном заседании экспертной группы.
Концепция сотрудничества стран СНГ в противодействии коррупции направлена на развитие правовых и организационных основ взаимодействия в этой области, а также определяет принципы, задачи, основные направления и формы взаимодействия.
Под противодействием коррупции в проекте Концепции понимается комплексная, системная деятельность стран СНГ, органов государственной власти и местного самоуправления, обеспечивающая разработку и реализацию в тесном взаимодействии с институтами гражданского общества и населением социально-экономических, политических, правовых, организационных и иных мер, направленных на предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие, расследование преступлений и иных правонарушений, связанных с коррупцией, стимулирование активности должностных лиц, служащих и граждан в неприятии указанных явлений, а также своевременное выявление и устранение обстоятельств, способствующих данным правонарушениям.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Эксперты продолжат работу над проектом Концепции сотрудничества стран СНГ в противодействии коррупции
Минск, 15 января. В Минске 18-19 января пройдет дополнительное заседание экспертной группы по согласованию проекта Концепции сотрудничества стран СНГ в...
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