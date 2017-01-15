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В Рогачевском районе собираются поселить зубров
16.01.2017 06:24 — Новости Общества | Tut.by
Появление редкого для Гомельской области животного — европейского зубра — запланировано на 2019−2020 годы, сообщает
По словам начальника районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуарда Дорохова, зубры появятся на территории Рогачевского района в рамках реализации Конвенции о биологическом разнообразии. Точное количество особей пока не определено — этот вопрос будут решать специалисты, однако известно, что прописку на Рогачевщине получат не менее 15 животных.
Ответственными исполнителями назначены Гомельский облисполком и районная структура РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов».
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Точное количество особей пока не определено - этот вопрос будут решать специалисты, однако известно, что прописку на Рогачевщине получат не менее 15 животных.
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