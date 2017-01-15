Белорус поднялся на самую высокую вершину Антарктиды — а что героическое в выходные сделал ты?! Если лишь пользовались тем, что страну засыпало снегом, бездельничали, катались на лыжах, санках и сноубордах, и даже новости не читали — срочно просмотрите все важное и интересное, как бы чего не пропустить.
ВАЖНОЕ
Президент улетел в Египет. Там тепло и нет снега. Обсуждали двустороннее сотрудничество. «Нужно сделать все для того, чтобы… сохранить и защитить египетский народ. В реализации этой цели вы можете рассчитывать на Беларусь, мы будем всегда рядом с вами. Мы готовы подставить плечо. И если договорились, мы никогда вас не подведем — это отличительная особенность поведения нашего государства на международной арене. Мы всегда были конкретными и обязательными людьми», — пообещал Александр Лукашенко.
Минобразования планирует внести изменения в кодекс: в школу можно будет идти с 5 лет — и вот как это оформить, — а в классах может быть по 30 учеников, а не по 24, как это якобы есть сейчас. «Якобы» здесь ключевое слово.
Сотни тысяч белорусских семей, которые нуждаются в жилье, снова могут рассчитывать на более дешевые кредиты: в 2017-м кредитовать строительство недвижимости под 12−14% будут два банка — Белагропромбанк и Беларусбанк. Кому достанутся «дешевые деньги» — узнал REALTY.TUT.BY.
Мы начали проект «Молодежь в политике». И в ближайшее время попытаемся понять, почему молодые белорусы сегодня выбирают участие в политике, когда большинство их сверстников заняты совсем другими делами. Планируем пообщаться с молодыми активистами из разных партий и организаций, но начнем с одной из самых оппозиционных. Итак, знакомьтесь: шестеро молодых людей из партии БНФ. «Я глядзела дзіцячымі вачыма і зразумела, што мы самі павінны штосьці змяніць. У маім асяроддзі не было людзей, у якіх гарэлі б вочы, якія хацелі б рухацца ў нейкі бок. Але тут я знайшла такіх людзей», — рассказывает одна героиня.
В декрет о тунеядцах внесли изменения: теперь тунеядцами государство считает и неработающих родителей, чьи дети в возрасте до 7 лет ходят в сад. А мы спросили домохозяек, которые водят детей в садик, чем занят их день и считают ли они сами себя тунеядцами.
С — стабильность! Стоимость топлива на белорусских АЗС не менялась два года. Это рекордный срок неизменных цен на автомобильное горючее с 2003 года. А мы вспомнили, как они «скакали» раньше.
Помните, Мингорисполком обязал нас убирать снег около своих машин? Нет, нормальных людей, конечно, обязывать не нужно — они и сами почистят, — но многие возмутились. А AUTO.TUT.BY узнал, как поступают автомобилисты в тех странах и городах, где снег — явление частое: убирают сами или же вызывают специальные службы? Спрашивали жителей Канады, Германии, Финляндии, Норвегии, Польши и России.
Очередная дикая история о жестоком обращении с животными и его последствиях: в Пинске за убийство двух домашних собак судят мужчину. «Стрелял просто так. Прицельно, в область левой лопатки, туда, где сердце… Решил просто проверить, как стреляет приобретенное ружье», — вот каковы были мотивы преступления.
А вот очередной выпуск нашего проекта «Легионеры». В этот раз его героем стал вратарь мини-футбольного клуба «Столица» Дмитрий Поляков. Обсудили с Дмитрием, почему белорусы мыслят в долларах, вечно жалуются на нехватку денег и обижаются на название «Белоруссия». Ну и поговорили о зарплатах в большом и маленьком футболе: «Я согласен, что космические зарплаты футболистов — это изначально неправильно. Но они ведь не воруют эти деньги. Находятся люди, которые готовы платить такие суммы футболистам за работу. Это их право».
Во времена СССР существовало целых два Минска: один — обычный, столица Беларуси, второй — огромный плавучий, способный вместить порядка 2000 человек команды и обслуживающего персонала парка авиатехники. А потом один из Минсков превратили в китайский луна-парк. Сегодня он ржавеет на причале, а по его палубам ходят «матросы», никогда не говорившие на русском языке.
Начался 2017-й — и что, у нас появились надежды, что в новом году наконец закончится кризис, который треплет нашу экономику с начала 2009 года? За прошлый год мы хоть что-то для этого сделали? «Деньги и власть» разбирались, кто главный тормоз развития экономики страны.
В канун старого Нового года в Оперном театре прошел традиционный, уже восьмой по счету большой праздничный бал. Потрясающей красоты мероприятие — и такой же наш фоторепортаж с него. А еще в тот же день мы побывали на колядках в поселке Вирков Кличевского района. Здесь по домам не водят козу и не рассыпают жито — исторически старый Новый год встречают совсем с другими персонажами. С кем и как — читайте в репортаже.
Посмотрите, пока не поздно: американский фотограф снимает тающие ледники Аляски. Он намерен исследовать около 100 тысяч ледников, пока это возможно. Изменение климата здесь уже заметно: уменьшается ледяной покров, ухудшается качество льда, появляются реки.
Печальная новость: в США женщина умерла от инфекции, вызванной штаммом бактерии, которую не смогли победить все 26 антибиотиков, одобренных в стране. Да и в принципе с ним мог справиться лишь один — но это выяснилось, когда уже было поздно. Берегите себя и ответственно относитесь к своему лечению: именно из-за неразумного самостоятельного назначения лекарств бактерии становятся резистентными.
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