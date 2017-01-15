Доброе утро!

Белорус поднялся на с амую высокую вершину Антарктиды — а что героическое в выходные сделал ты?! Если лишь пользовались тем, что страну засыпало снегом , бездельничали, катались на лыжах, санках и сноубордах, и даже новости не читали — срочно просмотрите все важное и интересное, как бы чего не пропустить.



Фото: @ckaplan34

ВАЖНОЕ

Президент улетел в Египет . Там тепло и нет снега. Обсуждали двустороннее сотрудничество. «Нужно сделать все для того, чтобы… сохранить и защитить египетский народ. В реализации этой цели вы можете рассчитывать на Беларусь, мы будем всегда рядом с вами. Мы готовы подставить плечо. И если договорились, мы никогда вас не подведем — это отличительная особенность поведения нашего государства на международной арене. Мы всегда были конкретными и обязательными людьми», — пообещал Александр Лукашенко.

Минобразования планирует внести изменения в кодекс : в школу можно будет идти с 5 лет — и вот как это оформить , — а в классах может быть по 30 учеников, а не по 24, как это якобы есть сейчас. «Якобы» здесь ключевое слово.

Прикинули, сколько Беларусь зарабатывает на поставках молока, мяса, рыбы и водки. По многим позициям в 2016-м отмечен серьезный прирост.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Сотни тысяч белорусских семей, которые нуждаются в жилье, снова могут рассчитывать на более дешевые кредиты: в 2017-м кредитовать строительство недвижимости под 12−14% будут два банка — Белагропромбанк и Беларусбанк. Кому достанутся «дешевые деньги» — узнал REALTY.TUT.BY.

Спортсмены в выходные радовали белорусских болельщиков! Дарья Домрачева после не самого удачного старта на этапе Кубка мира вошла в топ-15 в спринтерской гонке . «Я сохраняю некоторый запас для того, чтобы можно было улучшать результаты дальше», — приоткрыла секреты стратегии биатлонистка. Наш Антон Кушнир одержал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском Лейк-Плэсиде. Белорусские гонщики показали на ралли-рейде «Дакар-2017» лучший результат за всю историю своих выступлений : экипаж под управлением Александра Василевского финишировал шестым. Ну, а минское хоккейное « Динамо» наконец прервало серию из трех поражений, обыграв в гостях по буллитам пекинский «Куньлунь».

Из важного в мире: Барак Обама еще на год продлил санкции против России , а избранный президент Дональд Трамп рассказал, при каких условиях он готов их снять.

ПОПУЛЯРНОЕ

Мы начали проект «Молодежь в политике». И в ближайшее время попытаемся понять, почему молодые белорусы сегодня выбирают участие в политике, когда большинство их сверстников заняты совсем другими делами. Планируем пообщаться с молодыми активистами из разных партий и организаций, но начнем с одной из самых оппозиционных. Итак, знакомьтесь: шестеро молодых людей из партии БНФ. «Я глядзела дзіцячымі вачыма і зразумела, што мы самі павінны штосьці змяніць. У маім асяроддзі не было людзей, у якіх гарэлі б вочы, якія хацелі б рухацца ў нейкі бок. Але тут я знайшла такіх людзей», — рассказывает одна героиня.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В декрет о тунеядцах внесли изменения: теперь тунеядцами государство считает и неработающих родителей, чьи дети в возрасте до 7 лет ходят в сад. А мы спросили домохозяек, которые водят детей в садик, чем занят их день и считают ли они сами себя тунеядцами .

С — стабильность! Стоимость топлива на белорусских АЗС не менялась два года. Это рекордный срок неизменных цен на автомобильное горючее с 2003 года. А мы вспомнили, как они «скакали» раньше.

Помните, Мингорисполком обязал нас убирать снег около своих машин? Нет, нормальных людей, конечно, обязывать не нужно — они и сами почистят, — но многие возмутились. А AUTO.TUT.BY узнал, как поступают автомобилисты в тех странах и городах, где снег — явление частое: убирают сами или же вызывают специальные службы ? Спрашивали жителей Канады, Германии, Финляндии, Норвегии, Польши и России.

Очередная дикая история о жестоком обращении с животными и его последствиях: в Пинске за убийство двух домашних собак судят мужчину. «Стрелял просто так. Прицельно, в область левой лопатки, туда, где сердце… Решил просто проверить, как стреляет приобретенное ружье», — вот каковы были мотивы преступления.

А вот очередной выпуск нашего проекта «Легионеры ». В этот раз его героем стал вратарь мини-футбольного клуба «Столица» Дмитрий Поляков . Обсудили с Дмитрием, почему белорусы мыслят в долларах, вечно жалуются на нехватку денег и обижаются на название «Белоруссия». Ну и поговорили о зарплатах в большом и маленьком футболе: «Я согласен, что космические зарплаты футболистов — это изначально неправильно. Но они ведь не воруют эти деньги. Находятся люди, которые готовы платить такие суммы футболистам за работу. Это их право».

Во времена СССР существовало целых два Минска: один — обычный, столица Беларуси, второй — огромный плавучий, способный вместить порядка 2000 человек команды и обслуживающего персонала парка авиатехники. А потом один из Минсков превратили в китайский луна-парк . Сегодня он ржавеет на причале, а по его палубам ходят «матросы», никогда не говорившие на русском языке.



Фото: moremhod.info

Внезапно пришлось вспомнить о старой нашумевшей истории : на одного из милиционеров, штурмовавших квартиру минского педиатра, прокуратура все же завела уголовное дело — после того, как Следственный комитет в этом отказал, не найдя оснований.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ НА ДОСУГЕ

Начался 2017-й — и что, у нас появились надежды, что в новом году наконец закончится кризис, который треплет нашу экономику с начала 2009 года? За прошлый год мы хоть что-то для этого сделали? «Деньги и власть» разбирались, кто главный тормоз развития экономики страны .

В канун старого Нового года в Оперном театре прошел традиционный, уже восьмой по счету большой праздничный бал. Потрясающей красоты мероприятие — и такой же наш фоторепортаж с него. А еще в тот же день мы побывали на колядках в поселке Вирков Кличевского района. Здесь по домам не водят козу и не рассыпают жито — исторически старый Новый год встречают совсем с другими персонажами. С кем и как — читайте в репортаже .

Посмотрите, пока не поздно: американский фотограф снимает тающие ледники Аляски . Он намерен исследовать около 100 тысяч ледников, пока это возможно. Изменение климата здесь уже заметно: уменьшается ледяной покров, ухудшается качество льда, появляются реки.



Фото: Mark Meyer / theatlantic.com

Печальная новость: в США женщина умерла от инфекции , вызванной штаммом бактерии, которую не смогли победить все 26 антибиотиков, одобренных в стране. Да и в принципе с ним мог справиться лишь один — но это выяснилось, когда уже было поздно. Берегите себя и ответственно относитесь к своему лечению: именно из-за неразумного самостоятельного назначения лекарств бактерии становятся резистентными.

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А напоследок немного милоты — вот панда, которая любит делать селфи и точно знает свои выгодные ракурсы. Радуйся жизни, будь как панда! Хорошей недели.

Ваша редакция