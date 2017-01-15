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Передышка дворникам. Погода в Витебске на неделю
16.01.2017 08:43 — Новости Общества | Tut.by
Кажется, весь снег на Витебск уже выпал, наступает временное затишье, так что дворники смогут передохнуть. В начале недели ожидается постепенное понижение температуры воздуха,
В понедельник, 16 января, температура в Витебске днем -2, -4°С. Облачно, без осадков.
Во вторник температура воздуха в течение суток от -3 до -7°С. Облачно, осадков не ожидается.
В среду, 18 января, температура ночью и днем -6, -8°С. С утра возможен снег.
В четверг, на праздник Крещения, мороз не ударит: днем всего лишь -5, -7°С. Но день будет ветреный. Синоптики прогнозируют снег.
В пятницу, 20 января, столбик термометра ночью покажет до -6°С, днем — до -4°С. Снег, возможен дождь и гололед. Порывы ветра до 13 метров в секунду.
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Кажется, весь снег на Витебск уже выпал, сейчас наступит временное затишье от осадков, так что дворники смогут передохнуть. В начале недели ожидается постепенное...
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