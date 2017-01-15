В нескольких километрах от Минской кольцевой в студенческом городке в дорожную западню попал лось. Лесной гость поселился в небольшом ивняке, со всех сторон окруженном трассами. Выйти «потеряшка» не может, а потому за лесным гостем уже несколько месяцев ухаживают работники биологического факультета БГУ, сообщает телеканал «Беларусь-1» .

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Уйти из этого кустарника лось не может — он со всех сторон окружен дорогами. Поэтому неравнодушные люди неоднократно обращались за помощью к специалистам. В Минприроды говорят, что об этом лосе слышат впервые, но после обращения журналистов заявили, что животное спасут в ближайшие дни.

Как отмечают в Минприроды, в последнее время случаи появления диких зверей в городе участились. И связано это в первую очередь с урбанизацией — микрорайоны разрастаются, а лесные животные так и остаются жить в каменных джунглях. При этом специалисты напоминают: если встретили зайцев, лис, рысей или лосей в городе, нужно позвонить в районную инспекцию природоохраны и ни в коем случае не прикармливать их.