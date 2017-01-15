На этой неделе, по крайней мере в первой ее половине, нас ждет комфортная зима с умеренным минусом и отсутствием ветра. Не будет и снегопадов, чему многие автолюбители, наверняка, лишь обрадуются.



Фото: Reuters

Уже сегодня столбик термометра опустится до минус пяти. Во вторник и среду может стать еще холоднее — до — 8 °C. Будет пасмурно и туманно. К концу рабочей недели синоптики прогнозируют неустойчивую погоду — 0 °C днем и -15 °С — ночью. Усилится ветер, возможны метели.

Погода в Гомеле и области