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Зима возвращается. Погода в Гомеле на неделе
16.01.2017 09:43 — Новости Общества | Tut.by
На этой неделе, по крайней мере в первой ее половине, нас ждет комфортная зима с умеренным минусом и отсутствием ветра. Не будет и снегопадов, чему многие автолюбители, наверняка, лишь обрадуются.
Уже сегодня столбик термометра опустится до минус пяти. Во вторник и среду может стать еще холоднее — до — 8 °C. Будет пасмурно и туманно. К концу рабочей недели синоптики прогнозируют неустойчивую погоду — 0 °C днем и -15 °С — ночью. Усилится ветер, возможны метели.
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На этой неделе, по крайней мере в первой ее половине, нас ждет комфортная зима с умеренным минусом и отсутствием ветра. Правда, и снега ждать не придется.
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