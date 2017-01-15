Финальная игра белорусского клуба «Что? Где? Когда?» стала для брестчанки Нины Федчук триумфальной. Ее вопрос знатокам был признан лучшим по итогам года, и ценный приз — Большая Хрустальная Сова — «улетел» в город над Бугом.



Фото: Александр Шульгач

Звучал победный вопрос так: «С каким устройством Козьма Прутков в одном из своих афоризмов сравнил перо, которым пишут только ради денег?»

Знатоки посчитали правильным ответ «флюгер» — и ошиблись. Этим устройством оказалась шарманка. Ошибка знатоков принесла Нине Федчук 200 рублей. А по окончании игры, когда выбирали самый оригинальный вопрос, удача вновь улыбнулась нашей землячке — ее назвали автором лучшего вопроса по итогам 2016 года.

Нина Владимировна работает помощником воспитателя в детском саду № 19. Свободное время она с удовольствием посвящает любимому хобби: в «Что? Где? Когда?» играет с 2010 года. С тех пор она придумала 190 вопросов для знатоков: на каждую серию брестчанка высылает пакет из 6 — 7 вопросов, вот только после отбора в игру попадают немногие.

— Первый мой вопрос сыграл в 2012 году, всего на игровой стол с того момента попало 19 вопросов — десятая часть присланного. На 5 из них знатоки ответили, еще на 5 — не смогли, а 9 остались несыгранными, — вспоминает Нина Федчук.

О своем интересе к интеллектуальной игре женщина рассказывает увлеченно и с восхищением: смотрит передачи с детства, но в российский клуб «Что? Где? Когда?» послать свои вопросы так и не решилась.

— Упущенное наверстала моя дочь Кристина — любовь к этой игре у нас семейная. Будучи маленькой, она садилась смотреть со мной российскую передачу «Что? Где? Когда?», несмотря на то, что идет она поздно, и постоянно задавала мне вопрос: «Мама, почему они такие умные, откуда всё знают?» Теперь, спустя годы, Кристина посылает свои вопросы в российский, украинский, армянский клубы «Что? Где? Когда?». В одном из сезонов российского клуба, в 2011 году, ее вопрос был признан лучшим, — рассказала ZARYA.BY Нина Федчук.

С годами в семье сформировался общий круг кумиров популярной игры — болеют за команды Алены Повышевой, Андрея Супрановича. В числе любимых игроков российского клуба — Максим Поташев и Александр Друзь, белорусского — Михаил Карпук и Иван Топчий.

— Их сообразительность меня поражает. Нам, телезрителям, проще -штудируешь литературу и на основе фактов составляешь вопросы. Совсем другое дело — отвечать на присланные вопросы за короткий промежуток времени. Здесь нужно надеяться только на свой ум и смекалку, — размышляет Нина Владимировна.

Когда поинтересовалась у обладательницы Большой Хрустальной Совы, из каких источников она черпает информацию для своих вопросов, Нина Владимировна ответила уклончиво: «У игроков клуба часто об этом спрашивают, но у нас есть своего рода негласная этика — не раскрывать конкретных источников. Я много читаю, за привитую любовь к книгам благодарна своей школьной учительнице Галине Федоровне Власюк, которая преподавала в Новоселках Каменецкого района, где я провела детство. Она настолько интересно организовывала литературные вечера, так увлекла меня чтением, что этот „роман“ с книгами длится у меня по сей день. Предпочитаю историческую литературу, книги о природе, у меня много цитатников. Покупаю научно-популярные журналы — „Geo“, „Story“, „Планета“. „Зацепки“ для создания своих вопросов пару раз брала даже из произведений Владимира Короткевича».

Наиболее интересными вопросами, которые присылаются другими телезрителями и озвучиваются в эфире, обладательница Большой Хрустальной Совы в хорошем смысле этого слова «заболевает».

Так, в недавно прошедшей финальной игре белорусского клуба вопрос знатокам задал автор из Барановичей, и ответ на него Нина Федчук знала благодаря собственному жизненному опыту. Звучал вопрос так: «Когда в деревню привозили передвижное кино, подростки приносили в клуб покрывала. С какой целью они их брали?». Нина Владимировна рассказала, что в ее детстве еще не было приспособленных помещений для просмотра кино, и приходилось занавешивать окна — вот и ответ.

— Таких вопросов, ответы на которые подсказывает сама жизнь, в передаче звучит много. Но бывают вопросы более каверзные и по тематике, и по построению — от них потом несколько дней хожу под впечатлением, — рассказывает Нина Владимировна.

Своего рода благодарностью за безграничный интерес и преданность игре для брестчанки стало приглашение на декабрьские съемки передачи в Минск.

— Мне позвонил редактор игры Павел Забавский. Сказал, что мой вопрос интересен и отобран на финал года. Меня тепло встретили, в клубе очень доброжелательная обстановка: и знатоки, и приглашенные игроки — как большая семья. Все игроки, образно говоря, дети Хрустальной Совы (смеется). Рада была вживую увидеть своих кумиров-знатоков. И вдвойне обрадовалась, когда получила Большую Хрустальную Сову, — делится впечатлениями Нина Федчук.

К слову, хрупкий трофей — не единственная награда клуба для брестчанки. Получение Большой Хрустальной Совы подразумевает денежный приз в размере 1,5 тысячи деноминированных рублей. А значит, теперь у Нины Владимировны есть прекрасная возможность пополнить личную библиотеку новыми книгами — незаменимыми источниками оригинальных вопросов.

Сможете ли вы ответить на вопросы Нины Федчук, которые она подготовила для читателей «Зари». Вопрос № 1 Что произойдет, по мнению Генри Форда, если ты будешь колоть дрова сам? Вопрос № 2 Таллинцы любят шутить, и даже старые улицы получили забавные названия. Так, в столице Эстонии есть улицы «Длинная нога» и «Короткая нога». Для кого предназначались эти улицы? Вопрос № 3 Однажды учитель показал ученикам чистый лист бумаги, где в середине стояла черная точка, и спросил: «Что вы видите?» Первый ученик сказал: «Точку». Второй ученик сказал: «Черную точку». Третий ученик сказал: «Жирную черную точку». Тогда учитель ответил: «Вы все увидели только точку». Что этим примером хотел объяснить учитель?