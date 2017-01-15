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#ночьшерлока: фанаты уже оценили последнюю серию "Шерлока"
16.01.2017 09:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв — Sputnik. Третья серия британского телесериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли вышла в ночь с воскресенья на понедельник и вызвала бурные обсуждения среди фанатов франшизы.
Первую серию "Шерлока" в этом году показали 1 января, вторую — 8-го числа. Заключительная часть мини-сезона вышла в ночь на 16 января — фанаты могли посмотреть ее как онлайн, так и в эфире российского Первого канала.
Уже днем в субботу неизвестные "слили" в интернет заключительную серию сезона, однако многие фанаты остались верны традиции и захотели устроить так называемую #ночьшерлока. Сразу после просмотра многие начали делиться впечатлениями и отзывами от нового "Шерлока" в своих социальных сетях.
Следующий, пятый сезон "Шерлока" пока создателями франшизы не анонсирован — возможно, он выйдет уже в следующем году.
Первый сезон телесериала "Шерлок" был показан летом 2010 года и тут же завоевал бешеную любовь публики. Второй сезон вышел на экраны в январе 2012-го, а третий — в начале 2014 года. В 2016 году вышел специальный выпуск сериала под названием "Безобразная невеста".
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Последняя серия популярного телесериала вышла в ночь на понедельник - многие фанаты до последнего отказывались смотреть "слитый" эпизод.
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