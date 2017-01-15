МИНСК, 16 янв — Sputnik. Третья серия британского телесериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли вышла в ночь с воскресенья на понедельник и вызвала бурные обсуждения среди фанатов франшизы.

Первую серию "Шерлока" в этом году показали 1 января, вторую — 8-го числа. Заключительная часть мини-сезона вышла в ночь на 16 января — фанаты могли посмотреть ее как онлайн, так и в эфире российского Первого канала.

Уже днем в субботу неизвестные "слили" в интернет заключительную серию сезона, однако многие фанаты остались верны традиции и захотели устроить так называемую #ночьшерлока. Сразу после просмотра многие начали делиться впечатлениями и отзывами от нового "Шерлока" в своих социальных сетях.

Тот самый день, когда «Проспал — смотрел сериал допоздна» — почти официальное оправдание. Шерлок, что ты творишь… — Evgen Vasilieva (@Audividesile) 16 января 2017 г.

Спасибо Шерлок, встретимся через два года — мяут (@WhiteBee3) 16 января 2017 г.

еще не посмотрела 3 серию Шерлока, но уже скучаю — т ø р и`Шерлок❄ (@tori_spthm) 16 января 2017 г.

Мурашки по телу. Очень интересно смотреть, как Шерлок все вспоминает. #НОЧЬШЕРЛОКА — Daria Gordienko (@YrielEvallie) 16 января 2017 г.

​Следующий, пятый сезон "Шерлока" пока создателями франшизы не анонсирован — возможно, он выйдет уже в следующем году.

Первый сезон телесериала "Шерлок" был показан летом 2010 года и тут же завоевал бешеную любовь публики. Второй сезон вышел на экраны в январе 2012-го, а третий — в начале 2014 года. В 2016 году вышел специальный выпуск сериала под названием "Безобразная невеста".