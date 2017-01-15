﻿ Мозырянин хранил в гараже родственников боле 4 тысяч литров контрафактных спирта и водки. 21.by
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Мозырянин хранил в гараже родственников боле 4 тысяч литров контрафактных спирта и водки

16.01.2017 09:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Более 4 тысяч литров водки и спирта изъяли сотрудники мозырского ОБЭП у местного жителя. Мужчина хранил контрафакт в гараже у родственников. Подробности собщил официальный представитель УВД Виталий Пристромов.


На днях оперативники остановили автомобиль 45-летнего мозырянина. В багажнике машины они обнаружили 16 пятилитровых канистр со спиртом. Оперативники груз изъяли после чего решили неведаться в одну из деревень Мозырского района по месту жительства родственников нарушителя. В гараже частного подворья правоохранители нашли еще 2520 бутылок водки и более 200 пяти и десятилитровых канистр спирта. Вся контрафактная продукция хранилась без документов, подтверждающих легальность ее приобретения и без акцизных марок.

Материалы проверки переданы в ИМНС. Товар будет конфискован, а мужчина оштрафован на суму до ста базовых величин, сообщили в УВД.

 
 
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Вся контрафактная продукция хранилась без документов, подтверждающих легальность ее приобретения и без акцизных марок.

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