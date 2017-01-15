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Жительницу Гродно подозревают в мошенничестве - мужчины отдавали ей свои деньги
16.01.2017 10:00 — Новости Общества | Tut.by
Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Гродно, которую подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следователей, женщина под разными предлогами выманила у трех мужчин крупные суммы денег. Пострадавших может быть больше,
Фигурантка — 31-летняя Книга (Рой) Юлия Владимировна, жительница Гродно. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса (Мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи — лишение свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.
Установлено, что в период с апреля 2015 по февраль 2016, злоупотребляя доверием, она взяла взаймы 35 тысяч евро у жителя Гродно. При этом возвращать деньги не собиралась.
Позже, под предлогом покупки медицинского оборудования и ремонта машины, выманила у еще одного местного жителя примерно 1500 долларов, а также пыталась похитить 3500 рублей.
Третим потерпевшим признан минчанин, у которого фигурантка под предлогом покупки мебели и стройматериалов похитила свыше 14 тысяч рублей.
«Женщина ранее была дважды судима за совершение аналогичных мошеннических действий. В настоящее время нигде не работает. Похищенных денежных средств и подлежащего аресту имущества у нее не обнаружено. Проверяется полученная информация об игровой зависимости женщины», — рассказал официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Подозреваемая заключена под стражу.
Следователи вместе с сотрудниками милиции ищут других граждан, которые могли пострадать от действий жительницы Гродно. Обращаться по данному вопросу или помочь в расследовании можно по телефонам: 8 (015) 7241−62 или 102.
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Установлено трое пострадавших. Известно, что ранее женщина уже была судима за аналогичное преступление. Проверяется информация об игровой зависимости...
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