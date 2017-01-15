﻿ Жительницу Гродно подозревают в мошенничестве - мужчины отдавали ей свои деньги. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Жительницу Гродно подозревают в мошенничестве - мужчины отдавали ей свои деньги

16.01.2017 10:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Гродно, которую подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следователей, женщина под разными предлогами выманила у трех мужчин крупные суммы денег. Пострадавших может быть больше, сообщает Управление Следственного комитета по Гродненской области.

Фигурантка — 31-летняя Книга (Рой) Юлия Владимировна, жительница Гродно. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса (Мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи — лишение свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.

Установлено, что в период с апреля 2015 по февраль 2016, злоупотребляя доверием, она взяла взаймы 35 тысяч евро у жителя Гродно. При этом возвращать деньги не собиралась.

Позже, под предлогом покупки медицинского оборудования и ремонта машины, выманила у еще одного местного жителя примерно 1500 долларов, а также пыталась похитить 3500 рублей.

Третим потерпевшим признан минчанин, у которого фигурантка под предлогом покупки мебели и стройматериалов похитила свыше 14 тысяч рублей.


Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета

«Женщина ранее была дважды судима за совершение аналогичных мошеннических действий. В настоящее время нигде не работает. Похищенных денежных средств и подлежащего аресту имущества у нее не обнаружено. Проверяется полученная информация об игровой зависимости женщины», — рассказал официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Подозреваемая заключена под стражу.

Следователи вместе с сотрудниками милиции ищут других граждан, которые могли пострадать от действий жительницы Гродно. Обращаться по данному вопросу или помочь в расследовании можно по телефонам: 8 (015) 7241−62 или 102.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Установлено трое пострадавших. Известно, что ранее женщина уже была судима за аналогичное преступление. Проверяется информация об игровой зависимости...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Мозырянин хранил в гараже родственников боле 4 тысяч литров контрафактных спирта и водки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика