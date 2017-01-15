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Прибужские Коляды – 2017
16.01.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом
В пятницу в Клейниковской детской школе искусств открылась выставка победителей конкурса изобразительного искусства «Прибужские Коляды – 2017».[Показать слайдшоу] 12►
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В пятницу в Клейниковской детской школе искусств открылась выставка победителей конкурса изобразительного искусства «Прибужские Коляды – 2017». »...
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