﻿﻿ Прибужские Коляды – 2017. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Прибужские Коляды – 2017

16.01.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом  
Размер текста:
A
A
A

В пятницу в Клейниковской детской школе искусств открылась выставка  победителей конкурса изобразительного искусства «Прибужские Коляды – 2017». 

[Показать слайдшоу] 12►
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу в Клейниковской детской школе искусств открылась выставка  победителей конкурса изобразительного искусства «Прибужские Коляды – 2017».  »...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Аэрофлот" отменил несколько рейсов из Шереметьево в Минск 16 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика