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"Аэрофлот" отменил несколько рейсов из Шереметьево в Минск 16 января

16.01.2017 10:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Шереметьево в Минск 16 января.

По информации онлайн-табло на сайте аэропорта Шереметьево, рейс «Аэрофлота» SU-1842, который должен был вылететь из Москвы в Минск в 15.15, отменен. Также отменен и рейс SU-1843 с вылетом в 19.20.

Как сообщают российские СМИ, тридцать три авиарейса отменено и еще 20 задержаны в аэропортах Московского региона, большинство из них — в аэропорту Шереметьево. Соответствующая информация размещена на портале «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 08.41 мск, в аэропорту Домодедово отменено шесть рейсов, еще 13 будут выполнены с опозданием. В Шереметьеве отменено 26 рейсов, еще 7 рейсов задержано. В аэропорту Внуково отменен один рейс.

 
Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов из Шереметьево в Минск 16 января.

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