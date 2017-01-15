Первую половину недели погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной влажной воздушной массе. Столбики термометров будут ползти вниз, и только в четверг чуть потеплеет. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Дмитрий Рябов.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Во вторник, 17 января, в отдельных районах республики небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью −4…−10 °С, при прояснениях −11…−13 °С, днем −2…−8 °С.

18 января будет преимущественно без осадков. В отдельных районах республики слабый туман, изморозь, на дорогах гололедица. Температура ночью −8…−15 °С, при прояснениях до -18 °С; днем −4…−9 °С.

В ночь на Крещение ожидается умеренно морозная погода: ночью −5…−11 °С, по юго-восточной половине −12…−16 °С, при прояснениях до -18 °С; днем от 0 по северо-западу до -7 °С по югу. Ночью в крайних северных районах небольшой снег. Днем преимущественно по северной половине республики кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по северо-западу днем с дождем), слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Далее власть над погодой возьмет Атлантика, и в Беларусь вновь устремится согретый Гольфстримом теплый и влажный воздух, и температура начнет повышаться, теплее будет по северу, прохладнее по югу страны.

В пятницу в отдельных районах республики кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью −1…−8 °С, при прояснениях по юго-западу до -11 °С; максимальная днем −5…+2 °С.

Погода с Михалком ТУТ

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!